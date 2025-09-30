Біля берегів Туреччини виловили морський дрон Magura V5

У Трабзоні виявили морський безпілотник, імовірно український.

Біля узбережжя турецького міста Трабзон у районі Чаршибаші рибалки виявили невідоме морське судно, яке відбуксирували до берега, повідомило IHA. Берегова охорона перенесла об’єкт до порту Йороз через підозри, що він може містити вибухівку.

За словами президента рибальського кооперативу Йороз Ісмаїла Їлмаза, порт тимчасово закритий для рибалок, а саперна команда зі Стамбула перевіряє апарат. «Саперна команда приїжджає. Ми чекаємо на них. Команди, ймовірно, приїжджають зі Стамбула. Усередині була бомба українського виробництва. Це безпілотний морський апарат. Він вибухає при ударі», — зазначив він. IHA ідентифікувало судно як український безпілотник-камікадзе Magura V5, призначений для операцій проти російського флоту. Наразі триває розслідування.

