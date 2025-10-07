Практика судов
Трамп рассматривает продажу ракет Tomahawk странам НАТО для передачи Украине — Axios

18:15, 7 октября 2025
Трамп заявил, что «частично принял решение», но хочет знать, как именно Украина планирует использовать ракеты, прежде чем дать окончательное разрешение.
Трамп рассматривает продажу ракет Tomahawk странам НАТО для передачи Украине — Axios
Президент США Дональд Трамп заявил, что «частично принял решение» о возможной продаже дальнобойных крылатых ракет Tomahawk странам НАТО, которые могли бы передать их Украине. Об этом сообщает Axios.

«Я, в некоторой степени, уже принял решение», — сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о возможной поставке ракет Украине.

Издание отмечает: одновременно он подчеркнул, что хочет узнать, как именно Украина планирует использовать эти ракеты, прежде чем принимать окончательное решение.

«Куда они их направят — нужно будет выяснить. Я задам несколько вопросов. Не хочу видеть эскалации», — подчеркнул Трамп.

Представители украинского правительства пока не знают, каково окончательное решение Трампа.

Источники сообщили, что в администрации Трампа существуют опасения относительно контроля за использованием ракет Украиной после того, как их купят страны НАТО, добавляет издание.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог подтвердил наличие запроса Украины на Tomahawk.

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон рассматривает возможность передачи ракет Tomahawk странам НАТО для дальнейшей поставки Украине, но окончательное решение примет Трамп.

