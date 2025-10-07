Практика судів
  1. У світі

Трамп розглядає продаж ракет Tomahawk країнам НАТО для передачі Україні — Axios

18:15, 7 жовтня 2025
Трамп заявив, що «частково ухвалив рішення», але хоче знати, як саме Україна планує використовувати ракети, перш ніж дати остаточний дозвіл.
Трамп розглядає продаж ракет Tomahawk країнам НАТО для передачі Україні — Axios
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що «частково ухвалив рішення» про можливий продаж далекобійних крилатих ракет Tomahawk країнам НАТО, які могли б передати їх Україні. Про це повідомляє Axios.

«Я, певною мірою, уже ухвалив рішення», — сказав Трамп журналістам у Білому домі, відповідаючи на запитання щодо можливого постачання ракет Україні.

Видання вказує: водночас він зауважив, що хоче дізнатися, як саме Україна планує використовувати ці ракети, перш ніж ухвалювати остаточне рішення.

«Куди вони їх направлять — треба буде з’ясувати. Я поставлю кілька запитань. Не хочу бачити ескалації», — наголосив Трамп.

Представники українського уряду поки не знають, яким є остаточне рішення Трампа.

Джерела повідомили, що в адміністрації Трампа існують побоювання щодо контролю за використанням ракет Україною після того, як їх куплять країни НАТО, додає видання.

Раніше спецпредставник президента США Кіт Келлог  підтвердив наявність запиту України на Tomahawk.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розглядає можливість передачі ракет Tomahawk країнам НАТО для подальшого постачання Україні, але остаточне рішення ухвалить Трамп. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З бюджету НАБУ на 2025 рік знімуть 320 млн грн, з ВАКС, БЕБ та Офісу Генпрокурора – приблизно по 50 млн – проект змін до бюджету

З 324 млрд грн видатків, які планується віднайти на потреби нацбезпеки, один мільярд буде забезпечений за рахунок скорочення бюджетів НАБУ, Мінсоцполітики, Рахункової палати, Офісу Генпрокурора, ВАКС і БЕБ.

Вища рада правосуддя звільнила суддю Сергія Должка, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і посилався в рішеннях на «зовнішнє управління»

Суддя Сергій Должко, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і висловлював у рішеннях думку, що є «зовнішні сили» у вигляді глобалістів, які діють не в інтересах українських громадян, звільнений з посади.

Верховна Рада схвалила законопроект про ведення кредитної історії громадян

Дані кредитних історій громадян будуть зберігати до 10 років – Верховна Рада прийняла законопроект за основу.

Справедливий виняток або можливість для уникнення покарання — чи потрібен «імунітет» українським агентам, які «працюють» на окупованій території

Законопроект, який пропонує встановити «правила гри» для агентів українських спецслужб на окупованих територіях, досі не розглянутий парламентом.

Верховна Рада схвалила законопроект про посилення заходів державного нагляду за бізнесом

У КАСУ встановлять процедуру скороченого провадження у справах за зверненням органів державного нагляду і контролю до суду щодо вжиття заходів реагування і зобов’язання суб’єктів господарювання допустити посадових осіб органів державного нагляду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва