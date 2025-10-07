Трамп розглядає продаж ракет Tomahawk країнам НАТО для передачі Україні — Axios

Трамп заявив, що «частково ухвалив рішення», але хоче знати, як саме Україна планує використовувати ракети, перш ніж дати остаточний дозвіл.

Президент США Дональд Трамп заявив, що «частково ухвалив рішення» про можливий продаж далекобійних крилатих ракет Tomahawk країнам НАТО, які могли б передати їх Україні. Про це повідомляє Axios.

«Я, певною мірою, уже ухвалив рішення», — сказав Трамп журналістам у Білому домі, відповідаючи на запитання щодо можливого постачання ракет Україні.

Видання вказує: водночас він зауважив, що хоче дізнатися, як саме Україна планує використовувати ці ракети, перш ніж ухвалювати остаточне рішення.

«Куди вони їх направлять — треба буде з’ясувати. Я поставлю кілька запитань. Не хочу бачити ескалації», — наголосив Трамп.

Представники українського уряду поки не знають, яким є остаточне рішення Трампа.

Джерела повідомили, що в адміністрації Трампа існують побоювання щодо контролю за використанням ракет Україною після того, як їх куплять країни НАТО, додає видання.

Раніше спецпредставник президента США Кіт Келлог підтвердив наявність запиту України на Tomahawk.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розглядає можливість передачі ракет Tomahawk країнам НАТО для подальшого постачання Україні, але остаточне рішення ухвалить Трамп.

