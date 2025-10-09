Практика судов
Европарламент не поддержал вотумы недоверия Урсуле фон дер Ляйен, она остается на должности

18:59, 9 октября 2025
Европейский парламент отклонил два вотума недоверия Европейской комиссии во главе с ее президентом Урсулой фон дер Ляйен.
Европарламент не поддержал вотумы недоверия Урсуле фон дер Ляйен, она остается на должности
Европейский парламент 9 октября отклонил две попытки выразить вотум недоверия главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйенсообщает Euronews.

Первое предложение внесла ультраправая политическая группа «Патриоты Европы». Оно было отклонено 378 голосами против, при этом «за» проголосовали 179 депутатов, а 37 воздержались.

Второе предложение, поданное группой «Левые», также не прошло: 383 депутата проголосовали против, 133 — за, а 78 воздержались.

«Я глубоко благодарна за мощную поддержку, которую получила сегодня. Комиссия продолжит тесно сотрудничать с Европейским парламентом для решения проблем Европы.

И вместе мы добьемся результатов для всех европейских граждан», — заявила фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии попала в новый скандал из-за удаленной переписки с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, который якобы просил ее заблокировать торговое соглашение со странами Латинской Америки (соглашение ЕС-МЕРКОСУР).

