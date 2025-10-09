Європарламент не підтримав вотуми недовіри до Урсули фон дер Ляєн, вона залишається на посаді

Європейський парламент відхилив два вотуми недовіри до Урсули фон дер Ляєн.

Європейський парламент 9 жовтня відхилив дві спроби висловити вотум недовіри голові Європейській комісії Урсулі фон дер Ляєн, пише Euronews.

Першу пропозицію подала ультраправа політична група «Патріоти Європи». Пропозиція була відхилена 378 голосами «проти», а «за» проголосували 179 депутатів, утрималися 37.

Друга пропозицію, яку подали «Ліві», була відхилена 383 голосами «проти», а «за» проголосувало 133 голоси, ще 78 утрималися.

«Я глибоко вдячна за потужну підтримку, яку отримала сьогодні. Комісія продовжуватиме тісно співпрацювати з Європейським парламентом для вирішення проблем Європи. І разом ми досягнемо результатів для всіх європейських громадян», - заявила фон дер Ляєн на своїй сторінці у соцмережі Х.

Нагадаємо, раніше глава Єврокомісії потрапила в новий скандал через видалене листування з Президентом Франції Еммануелем Макроном, який нібито просив її заблокувати торговельну угоду з країнами Латинської Америки (угода ЄС-МЕРКОСУР).

