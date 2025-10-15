Практика судов
В Британии адвоката лишили лицензии за сокрытие медицинских документов, которые могли разрушить дело его клиентки

13:50, 15 октября 2025
Юрист несколько месяцев скрывал ключевые доказательства по делу о ДТП беременной женщины, вводя в заблуждение и клиентку, и суд.
Solicitors Regulation Authority
В Великобритании Пола Эндрю Смита исключили из реестра адвокатов после того, как он скрыл ключевые медицинские записи, которые могли полностью уничтожить позицию его клиентки в суде. Об этом сообщает Law Gazette.

Как развивался скандал

Смит, работавший в юридической фирме Rothera Bray в Ноттингеме, представлял женщину, которая попала в автокатастрофу во время беременности. После аварии она жаловалась на боль в животе и родила ребенка путем кесарева сечения.

Основным пунктом иска было утверждение, что женщина планировала естественные роды, а значит, авария разрушила ее намерения и привела к дополнительным рискам.

Однако в августе 2022 года адвокат получил медицинские записи, в которых четко указывалось, что клиентка ранее сообщила своему врачу о желании сделать кесарево сечение.

Что сделал адвокат

Вместо того чтобы сообщить клиентке или суду, Смит скрыл документы и даже подготовил для нее список поддельных материалов, которые она должна была подписать. Позднее он отправил электронное письмо в суд и адвокатам ответчика, заявив, что медицинские записи не найдены.

Юрист продолжал вводить в заблуждение клиентку, суд и другие стороны на протяжении нескольких месяцев, пока в январе 2023 года во время внутреннего совещания в фирме не признал, что имел доступ к документам с самого начала.

Решение трибунала

Дисциплинарный трибунал отметил, что не может точно определить мотивы Смита, однако его умышленные действия, продолжавшиеся несколько месяцев, представляют собой серьезное профессиональное нарушение.

По итогам расследования адвоката исключили из реестра юристов (struck off) и обязали выплатить £7,500 судебных издержек.

адвокат Великобритания

