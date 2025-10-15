Практика судів
У Британії адвоката позбавили ліцензії за приховування медичних документів, що могли зруйнувати справу клієнтки

13:50, 15 жовтня 2025
Юрист кілька місяців приховував ключові докази у справі про ДТП вагітної жінки, вводячи в оману і клієнтку, і суд.
Solicitors Regulation Authority
У Великій Британії Пола Ендрю Сміта виключили з реєстру адвокатів після того, як він приховав ключові медичні записи, які могли повністю знищити позицію його клієнтки в суді. Про це повідомляє Law Gazette.

Як розгорнувся скандал

Сміт, який працював у юридичній фірмі Rothera Bray у Ноттінгемі, представляв жінку, що потрапила в автокатастрофу під час вагітності. Після аварії вона скаржилася на біль у животі та народила дитину шляхом кесаревого розтину.

Основним пунктом позову було твердження, що жінка планувала природні пологи, а отже, аварія зруйнувала її наміри та призвела до додаткових ризиків.

Проте у серпні 2022 року адвокат отримав медичні записи, у яких чітко зазначалося, що клієнтка раніше повідомила свого лікаря про бажання зробити кесарів розтин.

Що зробив адвокат

Замість того, щоб повідомити клієнтку або суд, Сміт приховав документи і навіть підготував для неї список фальшивих матеріалів, які вона мала підписати. Згодом він надіслав електронного листа до суду й адвокатів відповідача, заявивши, що медичні записи не знайдені.

Юрист продовжував вводити в оману клієнтку, суд та інші сторони протягом кількох місяців, доки у січні 2023 року під час внутрішньої наради у фірмі не визнав, що мав доступ до документів з самого початку.

Рішення трибуналу

Дисциплінарний трибунал зазначив, що не може точно визначити мотиви Сміта, проте його навмисні дії, які тривали кілька місяців, становлять серйозне професійне порушення.

За підсумками розслідування, адвоката виключили з реєстру юристів (struck off) та зобов’язали сплатити £7,500 судових витрат.

адвокат Велика Британія

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

