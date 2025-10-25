Практика судов
Камала Харрис намекнула на свое возвращение в президентскую гонку — BBC

19:55, 25 октября 2025
Камала Харрис намекнула на готовность снова баллотироваться в президенты США.
Бывшая вице-президент США Камала Харрис в своем интервью BBC заявила, что не исключает повторного участия в выборах президента Соединенных Штатов.

«Я еще не закончила», — сказала Харрис, намекнув, что может снова баллотироваться в 2028 году после предыдущего поражения Дональду Трампу. Она уточнила, что еще не приняла решения, но подчеркнула, что по-прежнему видит себя в политике в будущем.

Харрис отметила, что ее кампания началась слишком поздно, чтобы иметь реальные шансы на победу. Она также отвергла результаты опросов, которые ставят ее на более низкие позиции среди потенциальных кандидатов-демократов, даже позади голливудского актера Дуэйна «Скалы» Джонсона:

«Если бы я слушала опросы, я бы не баллотировалась на свою первую должность или вторую — и уж точно не сидела бы здесь», — сказала она.

Ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала, что медиакомпания Paramount Global согласилась выплатить $16 миллионов для урегулирования иска президента США Дональда Трампа, который утверждал, что интервью с его политической оппоненткой Камалой Харрис в программе CBS «60 минут» было обманчиво смонтировано. Иск с изначальным требованием компенсации в $20 миллиардов был подан в суд Северного округа Техаса.

Ранее сообщалось, что в Палате представителей предложили проект поправок к Конституции США относительно разрешения Дональду Трампу баллотироваться на третий срок.

Как отмечает CNBC, внесение поправок в Конституцию — не единственный способ, с помощью которого Трамп может остаться у власти после окончания его текущего срока.

Также в марте Трамп не исключил возможности баллотироваться на третий президентский срок, но затем заявлял, что это не то, чем он хочет заниматься.

«Я хочу прожить четыре прекрасных года и передать эстафету кому-то, в идеале — великому республиканцу, великому республиканцу, чтобы он продолжил дело», — сказал Трамп.

