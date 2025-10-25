Камала Гарріс натякнула на своє повернення у президентську гонку — BBC

Камала Гарріс натякнула на готовність знову балотуватись у президенти США.

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс у своєму інтерв’ю BBC заявила, що не виключає повторної участі у виборах президента Сполучених Штатів.

«Я ще не закінчила», — сказала Гарріс, натякнувши, що може знову балотуватися у 2028 році після попередньої поразки Дональду Трампу. Вона уточнила, що ще не прийняла рішення, але підкреслила, що все ще бачить себе у політиці в майбутньому.

Гарріс зазначила, що її кампанія розпочалася занадто пізно, щоб мати реальні шанси на перемогу. Вона також відкинула результати опитувань, які ставлять її на нижчі позиції серед потенційних кандидатів-демократів, навіть позаду голлівудського актора Двейна «Скелі» Джонсона:

«Якби я слухала опитування, я б не балотувалася на свою першу посаду, чи другу посаду — і я точно не сиділа б тут», — сказала вона.

Раніше «Судово-юридична газета» розповідала, що медіакомпанія Paramount Global погодилася виплатити $16 мільйонів для врегулювання позову президента США Дональда Трампа, який стверджував, що інтерв’ю з його політичною опоненткою Камалою Гарріс у програмі CBS «60 хвилин» було оманливо змонтованим. Позов із первинною вимогою компенсації у $20 мільярдів був поданий до суду Північного округу Техасу.

Раніше повідомлялося, що у Палаті представників запропонували проект змін до Конституції США щодо дозволу Дональду Трампу балотуватися на третій термін.

Як зазначає CNBC, внесення поправок до Конституції – не єдиний спосіб, за допомогою якого Трамп може залишитися при владі після закінчення його поточного терміну.

Також у березні Трамп не виключив можливості балотуватися на третій президентський термін, але потім заявляв, що це не те, чим він хоче займатися.

«Я хочу прожити чотири чудових роки і передати естафету комусь, в ідеалі - великому республіканцю, великому республіканцю, щоб він продовжив справу», - сказав Трамп.

