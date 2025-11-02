Чехия планирует самый массовый набор в армию за 20 лет

В 2026 году набор превысит 2250 человек.

В 2026 году армия Чехии планирует привлечь 2250 новых солдат, что станет одним из самых высоких годовых показателей в истории страны. Об этом сообщает Radio Prague International.

Предыдущий рекорд был установлен в 2006 году, когда в армию набрали 2262 человека. В 2025 году цель состояла в наборе 2100 солдат, но, по прогнозам, их количество превысит 2300. В начале этого года численность армии Чехии составляла 28 285 военнослужащих, включая личный состав Военной полиции, Военной разведки, Президентской гвардии и студентов Университета обороны в Брно.

Целевой показатель набора определяется на основе оборонного бюджета и прогноза количества военных, которые покинут службу в течение года.

