Чехія планує наймасовіший набір до армії за 20 років

У 2026 році армія Чехії планує залучити 2250 нових солдатів, що стане одним із найвищих річних показників в історії країни. Про це повідомляє Radio Prague International.

Попередній рекорд був встановлений у 2006 році, коли до армії набрали 2262 особи. У 2025 році мета полягала в наборі 2100 солдатів, але, за прогнозами, їхня кількість перевищить 2300. На початку цього року чисельність армії Чехії становила 28 285 військовослужбовців, включно з особовим складом Військової поліції, Військової розвідки, Президентської гвардії та студентами Університету оборони в Брно.

Цільовий показник набору визначається на основі оборонного бюджету та прогнозу кількості військових, які залишать службу протягом року.

