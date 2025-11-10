  1. В мире

Британского юриста лишили лицензии за обман клиента в деле о предоставлении убежища

20:14, 10 ноября 2025
Юрист признал, что более года вводил в заблуждение клиента, депутата и Министерство внутренних дел относительно подачи документов по делу о предоставлении убежища.
Британского юриста лишили лицензии за обман клиента в деле о предоставлении убежища
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании партнера юридической фирмы Collingwood Immigration Services LLP, специализировавшегося на вопросах иммиграции и предоставления убежища, лишили права заниматься адвокатской деятельностью после того, как он признал, что намеренно вводил в заблуждение своего клиента и депутата парламента относительно обращений в Министерство внутренних дел (Home Office). Об этом сообщает Law Gazette.

Речь идет о Джеймсе Мартине Тейлоре, который получил право на практику в марте 2009 года и работал в офисе фирмы в Гейтсхеде.

По данным дисциплинарного трибунала юристов (Solicitors Disciplinary Tribunal, SDT), Тейлор отправлял клиенту и представителю депутата электронные письма, в которых предоставлял ложную информацию о дате подачи документов в Home Office.

Кроме того, он ввел в заблуждение сотрудника по соблюдению норм в своей фирме и британское Министерство внутренних дел.

В решении, принятом по согласию сторон, SDT отметил, что признание Тейлора является «обоснованным и добровольным». Трибунал подчеркнул, что юрист скрывал собственное бездействие более года, продолжая уверять клиента, депутата, Home Office и руководство фирмы в обратном. Даже во время расследования он отрицал правду.

«Ответчик был опытным юристом, который признал, что действовал без честности, намеренно вводя в заблуждение клиента, коллег, Home Office и члена парламента, чем причинил вред», — говорится в заключении SDT.

Суд также отметил, что нарушение было особенно серьезным, поскольку продолжалось длительное время, и единственным адекватным наказанием стало исключение Тейлора из реестра юристов, чтобы «сохранить доверие к профессии и защитить общественность».

Кроме того, Джеймса Тейлора обязали выплатить £6 000 судебных расходов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

юрист адвокат Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

10 ноября проходит заседание собрания судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, на котором будут избирать нового председателя суда.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]