Британского юриста лишили лицензии за обман клиента в деле о предоставлении убежища

Юрист признал, что более года вводил в заблуждение клиента, депутата и Министерство внутренних дел относительно подачи документов по делу о предоставлении убежища.

В Великобритании партнера юридической фирмы Collingwood Immigration Services LLP, специализировавшегося на вопросах иммиграции и предоставления убежища, лишили права заниматься адвокатской деятельностью после того, как он признал, что намеренно вводил в заблуждение своего клиента и депутата парламента относительно обращений в Министерство внутренних дел (Home Office). Об этом сообщает Law Gazette.

Речь идет о Джеймсе Мартине Тейлоре, который получил право на практику в марте 2009 года и работал в офисе фирмы в Гейтсхеде.

По данным дисциплинарного трибунала юристов (Solicitors Disciplinary Tribunal, SDT), Тейлор отправлял клиенту и представителю депутата электронные письма, в которых предоставлял ложную информацию о дате подачи документов в Home Office.

Кроме того, он ввел в заблуждение сотрудника по соблюдению норм в своей фирме и британское Министерство внутренних дел.

В решении, принятом по согласию сторон, SDT отметил, что признание Тейлора является «обоснованным и добровольным». Трибунал подчеркнул, что юрист скрывал собственное бездействие более года, продолжая уверять клиента, депутата, Home Office и руководство фирмы в обратном. Даже во время расследования он отрицал правду.

«Ответчик был опытным юристом, который признал, что действовал без честности, намеренно вводя в заблуждение клиента, коллег, Home Office и члена парламента, чем причинил вред», — говорится в заключении SDT.

Суд также отметил, что нарушение было особенно серьезным, поскольку продолжалось длительное время, и единственным адекватным наказанием стало исключение Тейлора из реестра юристов, чтобы «сохранить доверие к профессии и защитить общественность».

Кроме того, Джеймса Тейлора обязали выплатить £6 000 судебных расходов.

