  1. В мире

Иммигрантам с ожирением или диабетом могут отказать в визах – администрация Трампа расширяет критерии

16:42, 10 ноября 2025
Визовые офицеры должны оценивать финансовую способность покрывать расходы по лечению без государственной помощи.
Иммигрантам с ожирением или диабетом могут отказать в визах – администрация Трампа расширяет критерии
Фото: ABC News
Иностранцам, подающим заявки на получение виз для проживания в США, могут отказать во въезде, если у них есть определенные медицинские состояния — в частности диабет, ожирение, сердечно-сосудистые или психические расстройства, — согласно новым указаниям администрации Дональда Трампа. Об этом пишет CBS News.

Как указано, соответствующая директива поступила в виде каблограммы Государственного департамента США, направленной в посольства и консульства. В документе отмечается, что визовые офицеры должны оценивать риски, связанные с состоянием здоровья, возрастом или вероятностью того, что заявители могут стать «бременем для государства» (public charge) — то есть будут полагаться на государственные ресурсы.

Ранее при получении визы проверка состояния здоровья охватывала лишь инфекционные заболевания и вакцинацию. Теперь, по словам экспертов, перечень критериев значительно расширен — визовые офицеры получают больше полномочий для принятия решений.

«Определенные медицинские состояния — включая, но не ограничиваясь, сердечно-сосудистыми, респираторными, метаболическими и неврологическими заболеваниями — могут требовать ухода стоимостью сотни тысяч долларов», — говорится в документе.

Офицеры должны учитывать также здоровье иждивенцев заявителя — детей или пожилых родителей. Они будут определять, имеют ли заявители достаточные финансовые ресурсы для покрытия расходов на лечение без обращения за государственной помощью.

США виза Дональд Трамп

