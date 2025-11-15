Bitcoin обвалился ниже $95 тысяч – что происходит на рынке

Bitcoin обвалился на 22% от октябрьского максимума.

Фото: pixabay.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Курс Bitcoin впервые с мая опустился ниже 95 тысяч долларов, достигнув отметки 94 681 доллар, и за три дня потерял более 10 тысяч долларов. За сутки первая криптовалюта подешевела на 6%, а от октябрьского максимума в 126 тысяч долларов потеряла более 22%. Согласно данным coinmarketcap, по состоянию на 15 ноября цена составляет 96 тысяч долларов.

Падение коснулось всего рынка: капитализация криптоиндустрии сократилась на 6,1% до 3,29 триллиона долларов. Ethereum потерял 9%, а альткоины из первой десятки показали двузначные снижения.

Основные причины обвала — массовый отток средств. 13 ноября из американских биткойн-ETF вывели почти 870 миллионов долларов, из ETH-фондов — около 260 миллионов. Биржи принудительно закрыли позиции на 1,1 миллиарда долларов, из которых 968 миллионов приходилось на ставки на рост.

На рынке царят панические настроения: индекс страха и жадности опустился до 16 из 100 баллов, что указывает на экстремальный страх и высокую активность продавцов. За последние 24 часа биткоин упал на 1,21% до 96 075 долларов, что превышает общее падение рынка на 0,66%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.