Bitcoin обвалився нижче $95 тисяч – що відбувається на ринку

Bitcoin обвалився на 22% від жовтневого максимуму.

Фото: pixabay.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Курс Bitcoin вперше з травня опустився нижче 95 тисяч доларів, досягнувши позначки 94 681 долар, і за три дні втратив понад 10 тисяч доларів. За добу перша криптовалюта подешевшала на 6%, а від жовтневого максимуму в 126 тисяч доларів втратила понад 22%. Згідно з даними coinmarketcap, станом на 15 листопада ціна становить 96 тисяч доларів.

Падіння торкнулося всього ринку: капіталізація криптоіндустрії скоротилася на 6,1% до 3,29 трильйона доларів. Ethereum втратив 9%, а альткоїни з першої десятки показали двозначні зниження.

Основні причини обвалу — масовий відтік коштів. 13 листопада з американських біткойн-ETF вивели майже 870 мільйонів доларів, з ETH-фондів — близько 260 мільйонів. Біржі примусово закрили позиції на 1,1 мільярда доларів, з яких 968 мільйонів припадало на ставки на зростання.

На ринку панують панічні настрої: індекс страху та жадібності опустився до 16 з 100 балів, що вказує на екстремальний страх і високу активність продавців. За останні 24 години біткойн упав на 1,21% до 96 075 доларів, що перевищує загальне падіння ринку на 0,66%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.