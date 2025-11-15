  1. У світі

Bitcoin обвалився нижче $95 тисяч – що відбувається на ринку

10:18, 15 листопада 2025
Bitcoin обвалився на 22% від жовтневого максимуму.
Bitcoin обвалився нижче $95 тисяч – що відбувається на ринку
Фото: pixabay.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Курс Bitcoin вперше з травня опустився нижче 95 тисяч доларів, досягнувши позначки 94 681 долар, і за три дні втратив понад 10 тисяч доларів. За добу перша криптовалюта подешевшала на 6%, а від жовтневого максимуму в 126 тисяч доларів втратила понад 22%. Згідно з даними coinmarketcap, станом на 15 листопада ціна становить 96 тисяч доларів.

Падіння торкнулося всього ринку: капіталізація криптоіндустрії скоротилася на 6,1% до 3,29 трильйона доларів. Ethereum втратив 9%, а альткоїни з першої десятки показали двозначні зниження.

Основні причини обвалу — масовий відтік коштів. 13 листопада з американських біткойн-ETF вивели майже 870 мільйонів доларів, з ETH-фондів — близько 260 мільйонів. Біржі примусово закрили позиції на 1,1 мільярда доларів, з яких 968 мільйонів припадало на ставки на зростання.

На ринку панують панічні настрої: індекс страху та жадібності опустився до 16 з 100 балів, що вказує на екстремальний страх і високу активність продавців. За останні 24 години біткойн упав на 1,21% до 96 075 доларів, що перевищує загальне падіння ринку на 0,66%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

криптовалюта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

ВС: податкова застава, що виникла через борг попереднього власника, має бути знята з майна нового добросовісного набувача

Податкова застава порушує право нового власника на вільне користування і розпорядження майном та має бути припинена в судовому порядку.

Квиток «на доопрацюванні»: як одесита залишили без відстрочки через помилки у «Резерв+»

Суд в Одесі засвідчив: проблеми з держреєстрами не виправдовують порушення прав людини – навіть коли йдеться про військово-обліковий документ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]