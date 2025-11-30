Свентокшиский парк в Варшаве стал «точкой сбора» украинских подростков – почти тысяча вызовов полиции

За 2025 год количество вызовов превысило показатели предыдущих лет.

Свентокшиский парк в центре Варшавы стал местом сбора украинских подростков, из-за чего полиция за 11 месяцев 2025 года выезжала туда 946 раз – преимущественно из-за хулиганства и драк. Об этом пишет Wyborcza.pl.

Подростки, которые приехали в Польшу после полномасштабного вторжения, собираются в парке, употребляют алкоголь, устраивают драки и снимают опасные «челленджи» для телеграм-каналов.

15 ноября 15-летний украинец залез на еще не запущенное колесо обозрения — против него возбудили дело за проникновение на чужую территорию.

Сами подростки называют драки «развлечением или спаррингом» и жалуются, что полиция «придирается». Они также рассказали о нападениях пьяных поляков, которые требуют «идти воевать в Украину». Один из украинцев, Петр, сообщил о случае, когда пьяный мужчина ударил его товарища по голове.

По данным полиции, в 2023 году в парке было 791 вмешательство, в 2024 — 891, в 2025 (до ноября) — 946.

Местные власти Среднего города признают проблему не только с украинскими подростками, но и с бездомными. Планируют обсудить меры безопасности на следующем заседании комитета.

