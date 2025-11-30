  1. В мире

Свентокшиский парк в Варшаве стал «точкой сбора» украинских подростков – почти тысяча вызовов полиции

19:19, 30 ноября 2025
За 2025 год количество вызовов превысило показатели предыдущих лет.
Свентокшиский парк в Варшаве стал «точкой сбора» украинских подростков – почти тысяча вызовов полиции
Фото: Wyborcza.pl
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Свентокшиский парк в центре Варшавы стал местом сбора украинских подростков, из-за чего полиция за 11 месяцев 2025 года выезжала туда 946 раз – преимущественно из-за хулиганства и драк. Об этом пишет Wyborcza.pl.

Подростки, которые приехали в Польшу после полномасштабного вторжения, собираются в парке, употребляют алкоголь, устраивают драки и снимают опасные «челленджи» для телеграм-каналов.

15 ноября 15-летний украинец залез на еще не запущенное колесо обозрения — против него возбудили дело за проникновение на чужую территорию.

Сами подростки называют драки «развлечением или спаррингом» и жалуются, что полиция «придирается». Они также рассказали о нападениях пьяных поляков, которые требуют «идти воевать в Украину». Один из украинцев, Петр, сообщил о случае, когда пьяный мужчина ударил его товарища по голове.

По данным полиции, в 2023 году в парке было 791 вмешательство, в 2024 — 891, в 2025 (до ноября) — 946.

Местные власти Среднего города признают проблему не только с украинскими подростками, но и с бездомными. Планируют обсудить меры безопасности на следующем заседании комитета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Польша дети

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты планируют предоставить право на бесплатную парковку еще одной категории украинцев

Законопроект предлагает предоставить право на бесплатную парковку на специальных местах не только людям с инвалидностью, но и гражданам с временными нарушениями здоровья.

«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Инвалидность – не пропуск через границу: суд не разрешил мужчине сопровождать жену, нуждающуюся в уходе

Ключевой причиной для отказа стало непредставление справки об отсрочке, без которой военнообязанный не может выехать из Украины в период военного положения.

Минюст выступил против законопроектов о принудительном исполнении решений государственными должниками: что не так с реформой

Министерство юстиции не поддержало законопроекты 14162 и 14163, которые предусматривают изменение системы исполнения исполнительных производств, когда должником является государство или государственные предприятия.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]