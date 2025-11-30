Свєнтокшиський парк у Варшаві став «точкою збору» українських підлітків – майже тисяча викликів поліції

За 2025 рік кількість викликів перевищила показники попередніх років.

Свєнтокшиський парк у центрі Варшави став місцем збору українських підлітків, через що поліція за 11 місяців 2025 року виїжджала туди 946 разів — переважно через хуліганство та бійки. Про це пише Wyborcza.pl.

Підлітки, які приїхали до Польщі після повномасштабного вторгнення, збираються в парку, вживають алкоголь, влаштовують бійки та знімають небезпечні «челенджі» для телеграм-каналів.

15 листопада 15-річний українець заліз на ще не запущене оглядове колесо — проти нього порушили справу за проникнення на чужу територію.

Самі підлітки називають бійки «розвагою чи спарингом» і скаржаться, що поліція «чіпляється». Вони також розповіли про напади п’яних поляків, які вимагають «іти воювати в Україну». Один з українців, Петро, повідомив про випадок, коли п’яний чоловік ударив його товариша по голові.

За даними поліції, у 2023 році в парку було 791 втручання, у 2024 — 891, у 2025 (до листопада) — 946.

Місцева влада Середмістя визнає проблему не лише з українськими підлітками, а й з бездомними. Планують обговорити заходи безпеки на наступному засіданні комітету.

