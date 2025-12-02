С русскими нет никаких договоренностей, есть только ложь, — президент Польши Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что с Россией никогда не может быть никаких договоренностей. Об этом он сказал во время выступления на церемонии по случаю Дня офицеров-курсантов в 195-ю годовщину начала Ноябрьского восстания. Видео опубликовал глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий в соцсети X.
«Исторические события также дают урок для современной Польши и поляков: нет никаких договоренностей с москвитянами ни в XIX веке, ни в XX веке, ни в XXI веке. Есть только ложь, желание отнять дух и желание уничтожить. Это урок, который мы все должны усвоить, с глубокой верой в польских курсантов, офицеров и генералов», — сказал президент Польши.
Z Moskalami nie ma żadnych porozumień. Tam jest tylko kłamstwo, chęć zabrania ducha i chęć zniszczenia— Zbigniew Bogucki
