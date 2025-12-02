  1. В мире

С русскими нет никаких договоренностей, есть только ложь, — президент Польши Навроцкий

08:30, 2 декабря 2025
Исторические события также дают урок для современной Польши и поляков: нет никаких договоренностей с русскими, — Кароль Навроцкий.
С русскими нет никаких договоренностей, есть только ложь, — президент Польши Навроцкий
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что с Россией никогда не может быть никаких договоренностей. Об этом он сказал во время выступления на церемонии по случаю Дня офицеров-курсантов в 195-ю годовщину начала Ноябрьского восстания. Видео опубликовал глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий в соцсети X.

«Исторические события также дают урок для современной Польши и поляков: нет никаких договоренностей с москвитянами ни в XIX веке, ни в XX веке, ни в XXI веке. Есть только ложь, желание отнять дух и желание уничтожить. Это урок, который мы все должны усвоить, с глубокой верой в польских курсантов, офицеров и генералов», — сказал президент Польши.

Польша россия Украина война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
С 1 января 2026 года в Украине изменятся соцвыплаты, нотариат, рынок недвижимости и правила трудоустройства

Правовые нововведения с 1 января 2026: что меняется.

Верховный Суд отказал в перерасчете пенсии судье в отставке на сумму почти две тысячи за каждый месяц

Верховный Суд рассмотрел спор о пожизненной ежемесячной выплате, которую получает истец как судья в отставке.

Когда оружие — преступление: правила применения и что грозит за незаконное хранение

Нелегальный рынок оружия активизируется — 585 попыток контрабанды за год.

Без вести пропавший или пленный — в каких случаях можно расторгнуть брак без согласия

Минюст обнародовал официальные разъяснения относительно порядка расторжения брака, если один из супругов находится в плену или считается без вести пропавшим.

Смерть отца и свадьба дочери: правила выезда имеют приоритет над семейными обстоятельствами

Верховный Суд подтвердил правомерность действий пограничников из-за отсутствия документов у истца.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]