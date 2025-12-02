З росіянами немає жодних домовленостей, є лише брехня, — президент Польщі Навроцький

Історичні події також дають урок для сучасної Польщі та поляків: немає жодних домовленостей з росіянами, — Кароль Навроцький.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що з Росією ніколи не може бути жодних домовленостей. Про це він сказав під час виступу на церемонії з нагоди Дня офіцерів-курсантів у 195-ту річницю початку Листопадового повстання. Відео оприлюднив голова канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький у соцмережі X.

«Історичні події також дають урок для сучасної Польщі та поляків: немає жодних домовленостей з московитами ні в XIX столітті, ні в XX столітті, ні в XXI столітті. Є лише брехня, бажання відібрати дух і бажання знищити. Це урок, який ми всі повинні засвоїти, з глибокою вірою в польських курсантів, офіцерів і генералів», - сказав президент Польщі.

