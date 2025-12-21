  1. В мире
Германия ужесточает правила для безработных: за что украинцам могут сократить выплаты

16:53, 21 декабря 2025
Речь идет о неявке в Jobcenter, отказе от работы и игнорировании программ трудоустройства.
Германия ужесточает правила для безработных: за что украинцам могут сократить выплаты
Фото: glavred
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Германии готовят масштабные изменения в системе социальной помощи для безработных. Обновления коснутся и украинских беженцев.

Как отмечает Bild, правительство одобрило законопроект, который предусматривает отказ от Bürgergeld и переход на Grundsicherung — новую модель базовой поддержки с более жесткими санкциями за нарушение правил.

В ближайшее время документ должен поступить на рассмотрение парламента.

Что такое Grundsicherung и чем она отличается от Bürgergeld

Формально Bürgergeld не исчезает мгновенно, однако его заменяют новой системой — Grundsicherung. Смена названия сопровождается усилением ответственности получателей помощи.

Ключевой принцип новой модели — «кто не сотрудничает, тот теряет деньги».

Более жесткие санкции за нарушение правил

Согласно проекту реформы:

  • если получатель помощи не подает заявления на работу,
  • игнорирует предложения Jobcenter,
  • или самовольно прекращает курсы переквалификации,

его ежемесячную выплату будут сокращать на 30% сроком на три месяца. Ранее сокращение составляло лишь 10%.

Для одинокого человека это означает уменьшение базовой помощи с 563 евро в месяц.

Не пришел в Jobcenter — можно потерять все

Отдельно в законе прописаны санкции за игнорирование вызовов центра занятости (Jobcenter).

План такой: если человек трижды не является по вызову, ему могут полностью прекратить денежную помощь, а также выплаты на аренду жилья.

В то же время перед полным прекращением выплат сотрудник Jobcenter обязан сделать последнюю попытку связи — позвонить или лично прийти по месту проживания.

Если получатель помощи не выходит на контакт, выплаты прекращаются полностью.

Отказ от работы — даже без прямого отказа

Ужесточаются правила и в отношении так называемых «отказников».

Теперь не обязательно прямо отказываться от вакансии, чтобы получить санкции.

Достаточно демонстративно саботировать собеседование — например, вести себя вызывающе или намеренно сорвать контакт с работодателем. В таком случае это признается отказом от трудоустройства.

Денежную часть помощи могут прекратить полностью (расходы на жилье при этом сохраняются).

Коснется ли это безработных массово

Несмотря на жесткую риторику, на практике санкции применяются редко.

По данным правительства, в этом году из почти 4 миллионов трудоспособных получателей помощи санкции получили лишь около 30 тысяч человек.

Эксперты считают, что даже после реформы количество наказанных существенно не вырастет.

В Социал-демократической партии подчеркивают:  «Тем, кто сотрудничает с Jobcenter, бояться нечего. Санкции направлены только против тех, кто системно игнорирует правила».

Когда заработают новые правила

В январе законопроект должны рассмотреть в Бундестаге

Вступление в силу запланировано с 1 июля после принятия закона

Точная дата будет зависеть от темпов парламентского рассмотрения.

Что это означает для украинцев в Германии

Для украинцев, которые находятся в Германии и получают помощь как трудоспособные лица, правила становятся более строгими:

  • необходимо своевременно являться в Jobcenter,
  • отвечать на запросы,
  • участвовать в программах трудоустройства или обучения.

В противном случае можно потерять часть или даже всю помощь.



Германия деньги беженец денежная помощь

