Кто представлял США и Украину на переговорах: состав делегаций и неформальные детали

23:29, 28 декабря 2025
Делегации Украины и США провели переговоры во Флориде.
Фото: 24tv.ua
Как известно, 28 декабря во Флориде прошла встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

В сети были опубликованы фото состава делегаций Трампа и Зеленского.

США представлены следующим составом:

  • государственный секретарь США Марко Рубио
  • министр обороны Пит Хегсет
  • руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз
  • председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Дэн Кейн
  • спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер
  • заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер

Украина представлена следующим составом:

  • секретарь СНБО Рустем Умеров
  • начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов
  • первый заместитель главы МИД Сергей Кислица
  • внештатный советник ОП Александр Бевз
  • министр экономики Алексей Соболев
  • посол Украины в США Ольга Стефанишина

Украинскую делегацию угощали куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени самого Трампа.

