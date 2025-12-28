Кто представлял США и Украину на переговорах: состав делегаций и неформальные детали
23:29, 28 декабря 2025
Делегации Украины и США провели переговоры во Флориде.
Как известно, 28 декабря во Флориде прошла встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
В сети были опубликованы фото состава делегаций Трампа и Зеленского.
США представлены следующим составом:
- государственный секретарь США Марко Рубио
- министр обороны Пит Хегсет
- руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз
- председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Дэн Кейн
- спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер
- заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер
Украина представлена следующим составом:
- секретарь СНБО Рустем Умеров
- начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов
- первый заместитель главы МИД Сергей Кислица
- внештатный советник ОП Александр Бевз
- министр экономики Алексей Соболев
- посол Украины в США Ольга Стефанишина
Украинскую делегацию угощали куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени самого Трампа.
