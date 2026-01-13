Малайзия может подать в суд на соцсеть X из-за угроз безопасности пользователей

Малайзия после блокировки чат-бота Grok может начать судебное разбирательство с социальной сетью X.

Малайзия рассматривает возможность подачи судебного иска против американской социальной сети X из-за ненадлежащего обеспечения безопасности пользователей.

Министр связи Малайзии Фахми Фадзил заявил, что Комиссия по коммуникациям и мультимедиа Малайзии (MCMC) рассматривает возможность подать иск против X из-за распространения на платформе вредоносного контента, пишет Free Malaysia Today.

«Они взвешивают возможность подать на X в суд», — отметил министр.

Его заявление прозвучало после того, как Малайзия заблокировала чат-бот Grok из-за вероятного использования этого инструмента для создания манипулированных изображений.

Малайзия и Индонезия стали первыми странами, которые заблокировали Grok — чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией xAI Илона Маска. Власти объяснили это обеспокоенностью по поводу использования сервиса для создания манипулированных, откровенных и несанкционированных изображений.

