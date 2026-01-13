  1. У світі

Малайзія може подати до суду на соцмережу X через загрози безпеці користувачів

17:48, 13 січня 2026
Малайзія після блокування чат-боту Grok може почати судитися з соцмережею X.
Фото: aa.com.tr
Малайзія розглядає можливість подання судового позову проти американської соціальної мережі X через неналежне забезпечення безпеки користувачів.

Міністр зв’язку Малайзії Фахмі Фадзіл заявив, що Комісія з комунікацій і мультимедіа Малайзії (MCMC) розягладає можливість подати позов проти X через поширення на платформі шкідливого контенту, пише Free Malaysia Today.

«Вони зважують можливість подати на X до суду», — зазначив міністр.

Його заява пролунала після того, як Малайзія заблокувала чат-бот Grok через ймовірне використання цього інструменту для створення маніпульованих зображень.

Малайзія та Індонезія стали першими країнами, які заблокували Grok — чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією xAI Ілона Маска. Влада пояснила це занепокоєннями щодо використання сервісу для створення маніпульованих, відвертих та несанкціонованих зображень.   

