Трамп получил Нобелевскую премию мира от лидерки оппозиции Венесуэлы

Президент США назвал «жестом взаимного уважения» то, что лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо передала ему свою награду.

Президент США Дональд Трамп назвал «жестом взаимного уважения» передачу ему Нобелевской премии мира, о которой заявила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social после встречи с Мачадо. По его словам, для него «было большой честью» пообщаться с оппозиционеркой.

Американский президент назвал ее «замечательной женщиной, которая пережила так много», и добавил: «Мария подарила мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я сделал. Такой замечательный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!»

В свою очередь Мария Корина Мачадо заявила, что передала Дональду Трампу Нобелевскую премию мира, которую она связывает со своей деятельностью.

В то же время Норвежский Нобелевский институт ранее подчеркивал, что Нобелевская премия не является передаваемой наградой и не может быть официально отдана другому лицу.

