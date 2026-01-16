  1. У світі

Трамп отримав Нобелівську премію миру від лідерки опозиції Венесуели

08:12, 16 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент США назвав «жестом взаємоповаги» те, що лідерка опозиції Венесуели та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо передала йому свою нагороду.
Трамп отримав Нобелівську премію миру від лідерки опозиції Венесуели
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп назвав «жестом взаємної поваги» передачу йому Нобелівської премії миру, про яку заявила лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social після зустрічі з Мачадо. За його словами, для нього «було великою честю» поспілкуватися з опозиціонеркою.

Американський президент назвав її «чудовою жінкою, яка пережила так багато», та додав: «Марія подарувала мені свою Нобелівську премію миру за роботу, яку я зробив. Такий чудовий жест взаємної поваги. Дякую, Маріє!»

Своєю чергою Марія Коріна Мачадо заявила, що передала Дональду Трампу Нобелівську премію миру, яку вона пов’язує зі своєю діяльністю.

Водночас Норвезький Нобелівський інститут раніше наголошував, що Нобелівська премія не є передаваною нагородою і не може бути офіційно віддана іншій особі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп премія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максимальна денна ставка за кредитами може впасти майже в 4 рази — законопроєкт

Парламентарі пропонують обмежити денну процентну ставку за споживчими кредитами, щоб зменшити фінансове навантаження на позичальників.

БЕБ може отримати доступ користування спеціальними радіочастотами: у Раді готують зміни до закону

Законопроєкт дозволить БЕБ користуватися смугами радіочастот спеціального користування на безоплатній основі.

Відстрочка на 12 місяців для контрактників: законопроєкт готують до повторного другого читання

Проєкт закону направили Комітету для доопрацювання.

У Раді хочуть визначити межі Першого заступника і заступника Голови ВРУ щодо участі у ТСК

Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради одночасно зможуть бути членами не більше двох тимчасових слідчих комісій.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]