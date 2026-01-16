Трамп отримав Нобелівську премію миру від лідерки опозиції Венесуели

Президент США назвав «жестом взаємоповаги» те, що лідерка опозиції Венесуели та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо передала йому свою нагороду.

Президент США Дональд Трамп назвав «жестом взаємної поваги» передачу йому Нобелівської премії миру, про яку заявила лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social після зустрічі з Мачадо. За його словами, для нього «було великою честю» поспілкуватися з опозиціонеркою.

Американський президент назвав її «чудовою жінкою, яка пережила так багато», та додав: «Марія подарувала мені свою Нобелівську премію миру за роботу, яку я зробив. Такий чудовий жест взаємної поваги. Дякую, Маріє!»

Своєю чергою Марія Коріна Мачадо заявила, що передала Дональду Трампу Нобелівську премію миру, яку вона пов’язує зі своєю діяльністю.

Водночас Норвезький Нобелівський інститут раніше наголошував, що Нобелівська премія не є передаваною нагородою і не може бути офіційно віддана іншій особі.

