Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к 5 годам лишения свободы по делу о военном положении

10:54, 16 января 2026
Суд признал экспрезидента виновным в препятствовании властям исполнять ордер на арест, связанный с объявлением им военного положения в декабре 2024 года.
Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к 5 годам лишения свободы по делу о военном положении
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Суд в Южной Корее вынес первый приговор по уголовному делу, связанному с неудачной попыткой введения военного положения в конце 2024 года. Как сообщает Reuters, Центральный окружной суд Сеула в пятницу приговорил бывшего президента страны Юн Сок Еля к пяти годам лишения свободы.

Суд признал Юна виновным в воспрепятствовании исполнению законного судебного ордера на его арест.

Кроме того, в ходе трансляции судебного заседания было объявлено, что экс-президента признали виновным в подделке официальных документов и нарушении обязательных правовых процедур, необходимых для введения военного положения.

Это первое судебное решение в ряде уголовных производств, которые были открыты в отношении Юна после его попытки объявить военное положение в декабре 2024 года. Судья заявил, что обвиняемый злоупотреблял своими президентскими полномочиями, фактически используя государственную службу безопасности для личной защиты и недопущения исполнения судебных решений.

Адвокат Юна заявила, что приговор будет обжалован, подчеркнув, что защита считает решение политизированным.

В то же время Юну грозит еще одно, значительно более суровое производство — по обвинению в руководстве мятежом из-за объявления военного положения без надлежащих оснований. По этому эпизоду ему потенциально может грозить даже смертная казнь.

Сам Юн настаивает, что действовал в рамках своих президентских полномочий и считал введение военного положения необходимым шагом из-за, по его словам, блокирования работы правительства со стороны оппозиции.

суд президент решение суда приговор Южная Корея военное положение

