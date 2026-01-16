Експрезидента Південної Кореї Юн Сок Йоля засудили до 5 років ув’язнення у справі про воєнний стан

Суд визнав експрезидента винним у перешкоджанні владі виконувати ордер на арешт, пов'язаний з оголошенням ним воєнного стану у грудні 2024 року.

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд у Південній Кореї ухвалив перший вирок у кримінальній справі, пов’язаній із невдалою спробою запровадження воєнного стану наприкінці 2024 року. Як повідомляє Reuters, Центральний окружний суд Сеула у п’ятницю засудив колишнього президента країни Юн Сок Йоля до п’яти років позбавлення волі.

Суд визнав Юна винним у перешкоджанні виконанню законного судового ордера на його арешт.

Крім того, у трансляції судового засідання було оголошено, що експрезидента визнано винним у підробці офіційних документів та порушенні обов’язкових правових процедур, необхідних для запровадження воєнного стану.

Це перше судове рішення у низці кримінальних проваджень, які були відкриті проти Юна після його спроби оголосити воєнний стан у грудні 2024 року. Суддя заявив, що обвинувачений зловживав своїми повноваженнями президента, фактично використовуючи державну службу безпеки для особистого захисту та недопущення виконання судових рішень.

Адвокат Юна заявила, що вирок буде оскаржений, наголосивши, що захист вважає рішення політизованим.

Водночас Юну загрожує ще одне, значно суворіше провадження — за обвинуваченням у керівництві заколотом через оголошення воєнного стану без належних підстав. За цим епізодом йому потенційно може загрожувати навіть смертна кара.

Сам Юн наполягає, що діяв у межах своїх президентських повноважень і вважав запровадження воєнного стану необхідним кроком через, за його словами, блокування роботи уряду з боку опозиції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.