  1. В мире
  2. / В Украине

В Польше распространяют фейк о «привилегированном» жилье для украинцев – ЦПД СНБО

19:53, 16 января 2026
В соцсетях распространяют дезинформацию о жилье исключительно для украинцев.
В информационном пространстве Польши распространяется очередная дезинформационная кампания, направленная на формирование образа «привилегированных украинцев» и провоцирование социальной напряженности. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По данным ЦПД, в соцсетях активно распространяют видео с утверждениями, что в Варшаве якобы существуют коммунальные жилые дома, предназначенные исключительно для украинцев. Авторы ролика заявляют о массовом заселении таких зданий украинскими семьями, а также о якобы упрощенном доступе беженцев к социальному жилью.

В ЦПД отмечают, что эта информация не соответствует действительности. Варшавские городские власти официально опровергли заявления о наличии жилых домов, предназначенных только для граждан Украины. Также отмечается, что в здании, которое фигурирует в видео, граждане Украины вообще не проживают. Власти столицы Польши не строят коммунальное жилье по национальному признаку.

Украинцы могут претендовать на коммунальное или социальное жилье в Варшаве исключительно на общих основаниях — на тех же условиях, что и граждане Польши. Критерий национальности не дает никаких преимуществ при распределении жилья.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что цель этой информационной волны — создать представление о якобы несправедливом распределении социальных ресурсов в пользу украинских беженцев. Такие нарративы используют для подрыва общественного доверия, радикализации настроений среди поляков и уменьшения поддержки Украины и украинцев в Польше.

Польша Украина беженец СНБО

