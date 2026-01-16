У Польщі поширюють фейк про «привілейоване» житло для українців – ЦПД РНБО

У соцмережах поширюють дезінформацію про житло виключно для українців.

В інформаційному просторі Польщі поширюється чергова дезінформаційна кампанія, спрямована на формування образу «привілейованих українців» і провокування соціальної напруги. Про це повідомив Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За даними ЦПД, у соцмережах активно поширюють відео з твердженнями, що у Варшаві нібито існують комунальні житлові будинки, призначені виключно для українців. Автори ролика заявляють про масове заселення таких будівель українськими родинами, а також про нібито спрощений доступ біженців до соціального житла.

У ЦПД наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності. Варшавська міська влада офіційно спростувала заяви про наявність житлових будинків, призначених лише для громадян України. Також зазначається, що у будівлі, яка фігурує у відео, громадяни України взагалі не проживають. Влада столиці Польщі не будує комунальне житло за національною ознакою.

Українці можуть претендувати на комунальне або соціальне житло у Варшаві виключно на загальних підставах — на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Критерій національності не надає жодних переваг під час розподілу житла.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що мета цієї інформаційної хвилі — створити уявлення про нібито несправедливий розподіл соціальних ресурсів на користь українських біженців. Такі наративи використовують для підриву суспільної довіри, радикалізації настроїв серед поляків і зменшення підтримки України та українців у Польщі.

