  1. У світі
  2. / В Україні

У Польщі поширюють фейк про «привілейоване» житло для українців – ЦПД РНБО

19:53, 16 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У соцмережах поширюють дезінформацію про житло виключно для українців.
У Польщі поширюють фейк про «привілейоване» житло для українців – ЦПД РНБО
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В інформаційному просторі Польщі поширюється чергова дезінформаційна кампанія, спрямована на формування образу «привілейованих українців» і провокування соціальної напруги. Про це повідомив Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними ЦПД, у соцмережах активно поширюють відео з твердженнями, що у Варшаві нібито існують комунальні житлові будинки, призначені виключно для українців. Автори ролика заявляють про масове заселення таких будівель українськими родинами, а також про нібито спрощений доступ біженців до соціального житла.

У ЦПД наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності. Варшавська міська влада офіційно спростувала заяви про наявність житлових будинків, призначених лише для громадян України. Також зазначається, що у будівлі, яка фігурує у відео, громадяни України взагалі не проживають. Влада столиці Польщі не будує комунальне житло за національною ознакою.

Українці можуть претендувати на комунальне або соціальне житло у Варшаві виключно на загальних підставах — на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Критерій національності не надає жодних переваг під час розподілу житла.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що мета цієї інформаційної хвилі — створити уявлення про нібито несправедливий розподіл соціальних ресурсів на користь українських біженців. Такі наративи використовують для підриву суспільної довіри, радикалізації настроїв серед поляків і зменшення підтримки України та українців у Польщі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща Україна біженець РНБО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максимальна денна ставка за кредитами може впасти майже в 4 рази — законопроєкт

Парламентарі пропонують обмежити денну процентну ставку за споживчими кредитами, щоб зменшити фінансове навантаження на позичальників.

БЕБ може отримати доступ користування спеціальними радіочастотами: у Раді готують зміни до закону

Законопроєкт дозволить БЕБ користуватися смугами радіочастот спеціального користування на безоплатній основі.

Відстрочка на 12 місяців для контрактників: законопроєкт готують до повторного другого читання

Проєкт закону направили Комітету для доопрацювання.

У Раді хочуть визначити межі Першого заступника і заступника Голови ВРУ щодо участі у ТСК

Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради одночасно зможуть бути членами не більше двох тимчасових слідчих комісій.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]