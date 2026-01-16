Украинец в Швейцарии должен вернуть 67 тысяч франков социальной помощи за Porsche и многочисленные путешествия по Европе

Владелец Porsche получал помощь, не указав собственные активы и расходы.

40-летний мужчина, прибывший в Швейцарию летом 2022 года, должен вернуть 67 336,20 швейцарских франков социальной помощи, предоставленной EVAM (Федеральным управлением по защите просителей убежища). Об этом сообщает 20 minuten.

Административное расследование установило, что мужчина имел швейцарский не облагаемый налогом сберегательный счет (Livret S), собственный Porsche Cayenne примерной стоимостью 37 500 франков и совершил многочисленные поездки по Европе — Австрия, Франция, Италия, Германия, Португалия, Бельгия, Люксембург — за средства, поступавшие на его счета, в частности в евро. Его образ жизни «не был связан с задекларированными финансовыми ресурсами», отметили судьи.

Публичный суд (CDAP) постановил, что автомобили и другие активы считаются частью финансовых ресурсов, и беженцы должны соблюдать те же правила, что и другие получатели социальной помощи. Суд подтвердил, что мужчина имеет достаточно ресурсов для удовлетворения своих потребностей, а его апелляцию отклонили.

Таким образом, решение о прекращении выплат и их возврате было оставлено без изменений.

