Українець у Швейцарії має повернути 67 тисяч франків соцдопомоги за Porsche та численні подорожі Європою

20:29, 16 січня 2026
Власник Porsche отримував допомогу, не вказавши власні активи та витрати.
Українець у Швейцарії має повернути 67 тисяч франків соцдопомоги за Porsche та численні подорожі Європою
40-річний чоловік, який прибув до Швейцарії влітку 2022 року, повинен повернути 67 336,20 швейцарських франків соціальної допомоги, наданої EVAM (Федеральним управлінням із захисту шукачів притулку). Про це повідомляє 20 minuten.

Адміністративне розслідування встановило, що чоловік мав швейцарський неоподатковуваний ощадний рахунок (Livret S), власний Porsche Cayenne приблизною вартістю 37 500 франків та здійснив численні подорожі Європою — Австрія, Франція, Італія, Німеччина, Португалія, Бельгія, Люксембург — за кошти, що надходили на його рахунки, зокрема у євро. Його спосіб життя «не був пов’язаний із задекларованими фінансовими ресурсами», зазначили судді.

Публічний суд (CDAP) постановив, що автомобілі та інші активи вважаються частиною фінансових ресурсів, і біженці повинні дотримуватися тих самих правил, що й інші одержувачі соціальної допомоги. Суд підтвердив, що чоловік має достатньо ресурсів для задоволення своїх потреб, а його апеляцію відхилили.

Таким чином, рішення про припинення виплат та їх повернення було залишено без змін.

