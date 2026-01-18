Илон Маск требует от OpenAI и Microsoft компенсацию в размере 134 миллиардов долларов

Илон Маск утверждает, что компания, занимающаяся разработкой генеративного искусственного интеллекта, обманула его.

Американский бизнесмен Илон Маск требует от компаний OpenAI Inc. и Microsoft выплатить ему компенсацию в размере от 79 до 134 миллиардов долларов. Иск зарегистрирован в картотеке Федерального окружного суда Северного округа штата Калифорния 16 января.

Как сообщило агентство Bloomberg, Маск утверждает, что компания, занимающаяся разработкой генеративного ИИ, обманула его, отказавшись от своих некоммерческих принципов и заключив партнерское соглашение с гигантом программного обеспечения.

Адвокат Маска подробно изложил требования о компенсации в судебном иске, поданном в пятницу, на следующий день после того, как федеральный судья отклонил окончательное предложение OpenAI и Microsoft избежать судебного разбирательства, назначенного на конец апреля в Окленде, Калифорния.

«Ссылаясь на расчеты эксперта-финансового экономиста К. Пола Ваззана, в иске указано, что Маск имеет право на часть текущей стоимости OpenAI, которая составляет 500 миллиардов долларов, после того как его обманули на 38 миллионов долларов стартового капитала, который он предоставил OpenAI, когда помогал основать стартап в 2015 году», — говорится в сообщении.

«Точно так же, как ранний инвестор в стартап-компанию может получить прибыль, многократно превышающую первоначальные инвестиции инвестора, неправомерная прибыль, которую получили OpenAI и Microsoft — и которую теперь имеет право взыскать господин Маск, — значительно превышает первоначальные взносы господина Маска», — написал адвокат Маска Стивен Моло.

«Иск господина Маска по-прежнему является безосновательным и представляет собой часть его постоянных преследований, и мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать это в суде», — заявили в OpenAI. Компания предупредила инвесторов, что Маск будет делать громкие заявления по мере перехода судебной тяжбы в стадию судебного разбирательства.

OpenAI, разработчик ChatGPT, объявила о своей реструктуризации в октябре. Тогда компания заявила, что передала 27 % акций своему давнему спонсору Microsoft в рамках переходного периода, который позволит некоммерческой части стартапа сохранить контроль над его коммерческой деятельностью, пишет Bloomberg.

Альтман осудил иск Маска, оспаривающий реструктуризацию OpenAI, назвав его использованием правовой системы для замедления конкурента.

Согласно иску, эксперт-свидетель Ваззан рассчитал размер убытков, объединив финансовые и нефинансовые взносы Маска, включая технические и бизнес-консультации, в OpenAI. Он подсчитал, что неправомерные прибыли составляют от 65,50 до 109,43 млрд долларов для OpenAI и от 13,30 до 25,06 млрд долларов для Microsoft.

