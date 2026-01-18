  1. У світі

Ілон Маск вимагає від OpenAI та Microsoft 134 мільярдів доларів компенсації

13:19, 18 січня 2026
Ілон Маск стверджує, що компанія, яка займається розробкою генеративної штучної інтелекту, ошукала його.
Американський бізнесмен Ілон Маск вимагає від компаній OpenAI Inc. і Microsoft виплатити йому компенсацію в розмірі від 79 до 134 мільярдів доларів. Позов зареєстрований у картотеці Федерального окружного суду Північного округу штату Каліфорнія 16 січня.

Як повідомило агентство Bloomberg, Маск стверджує, що компанія, яка займається розробкою генеративної ШІ, обдурила його, відмовившись від своїх некомерційних засад і уклавши партнерську угоду з гігантом програмного забезпечення.

Адвокат Маска детально виклав вимоги про компенсацію в судовому позові, поданому в п'ятницю, на наступний день після того, як федеральний суддя відхилив остаточну пропозицію OpenAI і Microsoft уникнути судового розгляду, призначеного на кінець квітня в Окленді, Каліфорнія.

«Посилаючись на розрахунки експерта-фінансового економіста К. Пола Ваззана, у позові зазначено, що Маск має право на частину поточної вартості OpenAI, яка становить 500 мільярдів доларів, після того, як його обдурили на 38 мільйонів доларів стартового капіталу, який він надав OpenAI, коли допомагав заснувати стартап у 2015 році», – йдеться у повідомленні.

«Так само, як ранній інвестор у стартап-компанію може отримати прибуток, який у багато разів перевищує початкові інвестиції інвестора, неправомірний прибуток, який отримали OpenAI і Microsoft – і який тепер має право стягнути пан Маск – набагато більший, ніж початкові внески пана Маска», – написав адвокат Маска Стівен Моло.

«Позов пана Маска як і раніше є безпідставним і є частиною його постійних утисків, і ми з нетерпінням чекаємо можливості продемонструвати це в суді», — заявили в OpenAI. Компанія попередила інвесторів, що Маск буде робити гучні заяви, оскільки судова тяганина переходить у стадію судового розгляду.

OpenAI, розробник ChatGPT, оголосив про свою реструктуризацію в жовтні. Тоді компанія заявила, що передала 27% акцій своєму давнім спонсору Microsoft в рамках перехідного періоду, який дозволить некомерційній частині стартапу зберегти контроль над його комерційною діяльністю, пише Bloomberg.

Альтман засудив позов Маска, який оскаржує реструктуризацію OpenAI, як використання правової системи для уповільнення конкурента.

Згідно з позовом, експерт-свідок Ваззан розрахував розмір збитків, об'єднавши фінансові та негрошові внески Маска, включаючи технічні та бізнес-консультації, в OpenAI. Він підрахував, що неправомірні прибутки становлять від 65,50 до 109,43 млрд доларів для OpenAI і від 13,30 до 25,06 млрд доларів для Microsoft.

