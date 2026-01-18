Верховный суд Южной Кореи обязал сеть ресторанов вернуть франчайзи 15,8 млн долларов

Сеть ресторанов Pizza Hut Korea проиграла апелляцию и теперь должна вернуть деньги франчайзи.

Фото: sedaily.com

Верховный суд Южной Кореи обязал Pizza Hut Korea вернуть 21,5 млрд вон (около 15,8 млн долларов США) франчайзи как незаконно полученные «маржинальные сборы». Решение устанавливает, что для взыскания платежей, не предусмотренных договором, необходимо четкое и прямое согласие сторон. Ожидается, что этот прецедент будет иметь значительные последствия для всей франчайзинговой отрасли, где в настоящее время рассматриваются аналогичные судебные споры, пишет Sedaily.com.

Третья коллегия Верховного суда оставила в силе частичное решение суда нижестоящей инстанции в пользу 94 франчайзи, которые подали иск против Pizza Hut Korea с требованием вернуть необоснованно полученные средства. Согласно решению, компания должна возместить 21,5 млрд вон маржинальных сборов, взимавшихся с франчайзи в период с 2016 по 2022 годы.

Маржинальные сборы, известные как chaaek-gamyeonggeum, — это надбавки, которые головные офисы франшиз взимают с владельцев заведений при поставке сырья и расходных материалов. После изменений в законодательстве с 2019 года франчайзеры обязаны раскрывать наличие таких сборов и методы их расчета в информационных документах для франчайзи.

Ключевым вопросом в этом деле было то, была ли такая информация фактически предоставлена франчайзи и соглашались ли они с ней. Суд подчеркнул, что «головные офисы франшиз имеют информационное и переговорное преимущество и достаточно возможностей включать выгодные для себя условия в договоры». Также отмечено, что «для признания молчаливого согласия, невыгодного для франчайзи, суды должны комплексно оценивать экономическое положение сторон и то, была ли предоставлена достаточная информация».

В настоящее время аналогичные судебные процессы между франчайзерами и франчайзи продолжаются более чем в 10 франчайзинговых сетях, в частности в сфере общественного питания. После этого решения компании, которые не имеют четко зафиксированных в договорах оснований для взимания маржинальных сборов, могут столкнуться с повышенным риском проигрыша в судах.

В то же время Корейская ассоциация франчайзинга раскритиковала решение суда, заявив, что «получение вознаграждения за предоставление товаров и услуг в процессе дистрибуции является естественной практикой, а общее понимание заключается в том, что франчайзи прямо или косвенно соглашались с такими механизмами, которые существовали десятилетиями». В ассоциации также предупредили, что это решение может «пошатнуть устоявшиеся отраслевые практики и общую коммерческую модель дистрибутивного бизнеса».

