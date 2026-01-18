Верховний суд Південної Кореї зобов’язав мережу ресторанів повернути франчайзі 15,8 млн доларів

Мережа ресторані Pizza Hut Korea програла апеляцію і тепер має повернути гроші франчайзі.

Фото: sedaily.com

Верховний суд Південної Кореї зобов’язав Pizza Hut Korea повернути 21,5 млрд вон (близько 15,8 млн доларів США) франчайзі як незаконно отримані «маржинальні збори». Рішення встановлює, що для стягнення платежів, не передбачених договором, необхідна чітка та пряма згода сторін. Очікується, що цей прецедент матиме значні наслідки для всієї франчайзингової галузі, де наразі розглядаються аналогічні судові спори, пише Sedaily.com.

Третя палата Верховного суду залишила в силі часткове рішення суду нижчої інстанції на користь 94 франчайзі, які подали позов проти Pizza Hut Korea з вимогою повернення безпідставно отриманих коштів. Згідно з рішенням, компанія має відшкодувати 21,5 млрд вон маржинальних зборів, стягнутих із франчайзі у період з 2016 по 2022 роки.

Маржинальні збори, відомі як chaaek-gamyeonggeum, — це надбавки, які головні офіси франшиз стягують з власників закладів під час постачання сировини та витратних матеріалів. Після змін до законодавства з 2019 року франчайзери зобов’язані розкривати наявність таких зборів та методи їх розрахунку в інформаційних документах для франчайзі.

Ключовим питанням у цій справі було те, чи була така інформація фактично надана франчайзі та чи погоджувалися вони з нею. Суд наголосив, що «головні офіси франшиз мають інформаційну та переговорну перевагу й достатньо можливостей включати вигідні для себе умови до договорів». Також зазначено, що «для визнання мовчазної згоди, невигідної для франчайзі, суди мають комплексно оцінювати економічне становище сторін і те, чи була надана достатня інформація».

Наразі подібні судові процеси між франчайзерами та франчайзі тривають більш ніж у 10 франчайзингових мережах, зокрема у сфері громадського харчування. Після цього рішення компанії, які не мають чітко зафіксованих у договорах підстав для стягнення маржинальних зборів, можуть зіткнутися з підвищеним ризиком програшу в судах.

Водночас Корейська асоціація франчайзингу розкритикувала рішення суду, заявивши, що «отримання винагороди за надання товарів і послуг у процесі дистрибуції є природною практикою, а загальне розуміння полягає в тому, що франчайзі прямо або опосередковано погоджувалися з такими механізмами, які існували десятиліттями». В асоціації також застерегли, що це рішення може «похитнути усталені галузеві практики та загальну комерційну модель дистрибутивного бізнесу».

