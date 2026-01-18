В США 11-летний мальчик застрелил своего отца из-за того, что тот отобрал у него игровую приставку

По версии следствия, ребенок самостоятельно зарядил оружие и выстрелил в отца, когда тот спал.

В американском штате Пенсильвания 11-летнему мальчику предъявили обвинение в убийстве отца. По данным следствия, трагедия произошла после семейного конфликта — ранее у ребенка забрали игровую приставку Nintendo Switch. Об этом сообщает The Guardian.

Событие случилось ночью 13 января в небольшом городке Данканнон. Около 3:20 полиция получила вызов о мужчине, который не подает признаков жизни. В доме правоохранители обнаружили 42-летнего Дугласа Дитца мертвым в кровати.

Позже следователи установили, что к гибели мужчины может быть причастен его 11-летний сын.

По данным полиции, в тот день у мальчика был день рождения. Он сообщил, что в целом день прошел хорошо, однако позже разозлился, когда отец сказал ему идти спать.

Согласно материалам дела, ребенок нашел ключ от сейфа с оружием в ящике в спальне родителей. Мальчик искал свою приставку, которую у него ранее забрали, открыл сейф и достал пистолет.

Следователи утверждают, что ребенок самостоятельно зарядил оружие и выстрелил в отца, когда тот спал. Во время разговора с полицейскими мальчик признался, что стрелял, объяснив это тем, что был зол и не думал о последствиях.

После инцидента мальчик забежал в спальню и начал кричать, что отец умер. Также, по словам правоохранителей, он сказал матери, что именно он это сделал.

Ребенка взяли под стражу и отказали в освобождении под залог. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 22 января.

Американские медиа отмечают, что этот случай вновь привлек внимание к проблеме доступа детей к огнестрельному оружию в США, где его часто хранят дома.

