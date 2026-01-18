У США 11-річний хлопчик застрелив свого батька через те, що той відібрав у нього ігрову приставку

За версією слідства, дитина самостійно зарядила зброю і вистрілила у батька, коли той спав.

В американському штаті Пенсильванія 11-річному хлопчикові висунули обвинувачення у вбивстві батька. За даними слідства, трагедія сталася після сімейного конфлікту — раніше у дитини забрали ігрову приставку Nintendo Switch. Про це повідомляє The Guardian.

Подія трапилася вночі 13 січня у невеликому містечку Данканнон. Близько 3:20 поліція отримала виклик про чоловіка, який не подає ознак життя. У будинку правоохоронці знайшли 42-річного Дугласа Дітца мертвим у ліжку.

Згодом слідчі з’ясували, що до загибелі чоловіка може бути причетний його 11-річний син.

За даними поліції, того дня у хлопчика був день народження. Він повідомив, що загалом день минув добре, але пізніше розсердився, коли батько сказав йому лягати спати.

За матеріалами справи, дитина знайшла ключ від сейфа зі зброєю у шухляді в спальні батьків. Хлопчик шукав свою приставку, яку в нього раніше забрали, відкрив сейф і дістав пістолет.

Слідчі стверджують, що дитина самостійно зарядила зброю і вистрілила у батька, коли той спав. Під час розмови з поліцейськими хлопчик зізнався, що стріляв, пояснивши це тим, що був злий і не думав про наслідки.

Після інциденту хлопчик забіг до спальні та почав кричати, що батько помер. Також, за словами правоохоронців, він сказав матері, що саме він це зробив.

Дитину взяли під варту та відмовили у звільненні під заставу. Попереднє судове засідання у справі заплановане на 22 січня.

Американські медіа зазначають, що цей випадок знову привернув увагу до проблеми доступу дітей до вогнепальної зброї у США, де вона часто зберігається вдома.

