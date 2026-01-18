Апелляционный суд США рассматривает: имеют ли задержанные право на адвоката при определении залога

Федеральный апелляционный суд США взялся за принципиальный вопрос: должны ли суды штата Арканзас назначать адвоката малообеспеченным подозреваемым уже на этапе первоначального рассмотрения вопроса о залоге. Речь идет о том, являются ли такие слушания «критической стадией» уголовного производства, на которой гарантируется право на правовую помощь в соответствии с Шестой поправкой к Конституции США. Об этом сообщает Courthouse News.

Дело сейчас рассматривает Апелляционный суд США Восьмого округа, который должен оценить решение суда нижестоящей инстанции и аргументы сторон.

Решение, которое изменило практику в Арканзасе

В 2024 году федеральный судья пришел к выводу, что слушания по определению залога в Арканзасе фактически влияют на дальнейшую судьбу обвиняемых — в частности, на то, будут ли они находиться под стражей до суда. Поэтому такие слушания следует считать «критической стадией» процесса, а судьи обязаны назначать адвоката тем, кто не может оплатить защиту.

Это решение напрямую касалось, в том числе, судьи окружного суда города Сайлоам-Спрингс A.J. Anglin, которого обязали обеспечивать участие адвоката на таких заседаниях.

Позиция штата: слушания не являются состязательными

Во время апелляционных слушаний судья Англин оспорил постоянный судебный запрет, настаивая на том, что первоначальные заседания по залогу в Арканзасе не носят состязательного характера. По его словам, на них, как правило, отсутствуют прокуроры, не исследуются доказательства и не проводится допрос сторон, а вопрос залога можно пересмотреть позже — уже с участием адвоката.

Эту позицию поддержала старший помощник генерального прокурора Арканзаса М. Эрика Крауз. Она заявила, что такие первоначальные решения не являются окончательными и не определяют исход дела.

«Это дело о том, имеет ли подозреваемый в Арканзасе право на адвоката во время первоначального определения залога. Позиция штата — нет», — отметила она, добавив, что истцы вообще не имели процессуального права подавать такой иск.

Почему судьи поставили под сомнение аргументы штата

Несмотря на акцент штата на отсутствии у истцов процессуального статуса, судьи апелляционной инстанции задали ряд уточняющих вопросов. В частности — действительно ли слушания можно считать несостязательными, если судья учитывает рекомендации стороны обвинения, и обеспечивается ли подозреваемым справедливое судебное разбирательство без участия адвоката.

Аргументы истцов: риск для свободы и самооговора

Интересы истцов — Абигейл Фареллы и Логана Мерфи — представлял адвокат Фрэнк Коди Кахо III. Он подчеркнул, что практика проведения слушаний без адвоката противоречит как позициям Верховного суда США, так и прецедентам самого Восьмого округа.

По его словам, при определении залога суд оценивает серьезность обвинений и вероятность осуждения, а это создает значительные риски для человека без юридической помощи. Кроме того, правила обязывают суд задавать вопросы, ответы на которые может дать только сам подозреваемый, что повышает риск самооговора.

Что дальше

Судьи апелляционного суда уточнили, что слушания по залогу фактически являются первой явкой в суд, в ходе которой человеку сообщают обвинения, права и определяют условия освобождения. Решение по делу будет объявлено позднее.