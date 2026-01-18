Апеляційний суд США розглядає: чи мають затримані право на адвоката під час визначення застави

Судді оцінюють, чи є первинні слухання щодо застави «критичною стадією» кримінального процесу та чи зобов’язані суди призначати захисника малозабезпеченим підозрюваним.

Федеральний апеляційний суд США взявся за принципове питання: чи повинні суди штату Арканзас призначати адвоката малозабезпеченим підозрюваним уже на етапі первинного розгляду застави. Йдеться про те, чи є такі слухання «критичною стадією» кримінального провадження, на якій гарантується право на правову допомогу відповідно до Шостої поправки до Конституції США. Про це повідомляє Courthouse News.

Справу нині розглядає Апеляційний суд США Восьмого округу, яка має оцінити рішення суду нижчої інстанції та аргументи сторін.

Рішення, яке змінило практику в Арканзасі

У 2024 році федеральний суддя дійшов висновку, що слухання щодо визначення застави в Арканзасі фактично впливають на подальшу долю обвинувачених — зокрема, на те, чи перебуватимуть вони під вартою до суду. Тому такі слухання слід вважати «критичною стадією» процесу, а судді зобов’язані призначати адвоката тим, хто не може оплатити захист.

Це рішення безпосередньо стосувалося, зокрема, судді окружного суду міста Сайлоам-Спрінгс A.J. Anglin, якого зобов’язали забезпечувати участь адвоката на таких засіданнях.

Позиція штату: слухання не є змагальними

Під час слухань в апеляції суддя Англін оскаржив постійну судову заборону, наполягаючи, що первинні засідання щодо застави в Арканзасі не мають змагального характеру. За його словами, на них зазвичай немає прокурорів, не досліджуються докази та не відбувається допиту сторін, а питання застави можна переглянути пізніше — вже за участю адвоката.

Цю позицію підтримала старша помічниця генерального прокурора Арканзасу М. Еріка Крауз. Вона заявила, що такі первинні рішення не є остаточними й не визначають результат справи.

«Ця справа — про те, чи має підозрюваний в Арканзасі право на адвоката під час первинного визначення застави. Позиція штату — ні», — зазначила вона, додавши, що позивачі взагалі не мали процесуального права подавати такий позов.

Чому судді поставили під сумнів аргументи штату

Попри акцент штату на відсутності процесуального статусу позивачів, судді апеляційної інстанції поставили низку уточнювальних запитань. Зокрема — чи справді слухання можна вважати незмагальними, якщо суддя враховує рекомендації сторони обвинувачення, і чи забезпечується підозрюваним справедливий судовий розгляд без участі адвоката.

Аргументи позивачів: ризик для свободи і самовикриття

Інтереси позивачів — Абігейл Фарелли та Логана Мерфі — представляв адвокат Френк Коді Кахо III. Він наголосив, що практика без адвоката суперечить як позиціям Верховного суду США, так і прецедентам самого Восьмого округу.

За його словами, під час визначення застави суд оцінює серйозність обвинувачень і ймовірність засудження, а це створює значні ризики для людини без юридичної допомоги. Крім того, правила зобов’язують суд ставити запитання, відповіді на які може надати лише сам підозрюваний, що підвищує ризик самовикриття.

Що далі

Судді апеляційного суду уточнили, що слухання щодо застави фактично є першою явкою до суду, під час якої людині повідомляють обвинувачення, права та визначають умови звільнення. Рішення у справі буде оголошено пізніше.

