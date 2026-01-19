  1. В мире

США привязали цены на лекарства, из-за чего Европе угрожает задержка новых препаратов

10:17, 19 января 2026
Американские фармкомпании заявили, что рассматривают возможность приостановки или задержки запуска новых препаратов в Европе.
США привязали цены на лекарства, из-за чего Европе угрожает задержка новых препаратов
Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Американские фармацевтические компании усиливают давление на европейские правительства, добиваясь повышения цен на лекарственные средства. Об этом сообщает Financial Times.

Как отмечает издание, генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что ценовые договоренности, заключенные в прошлом году с администрацией Дональда Трампа, вынуждают компанию повышать цены за пределами США. По его словам, в случае выбора между снижением цен в США до уровня европейских стран или прекращением поставок новых лекарств в Европу компания выберет второй вариант.

На ежегодной конференции JPMorgan по вопросам здравоохранения другие руководители фармацевтических компаний также заявили, что рассматривают возможность приостановки или задержки запуска новых препаратов в Европе.

В 2025 году 16 глобальных фармацевтических корпораций — от AstraZeneca до Genentech компании Roche — согласились на добровольные соглашения с Белым домом, которые предусматривают привязку цен на отдельные препараты в США к уровню цен в Канаде, Европе и Японии. Президент Трамп публично заявил, что эти договоренности фактически вынуждают европейские страны повышать стоимость лекарств.

В то же время в Европе такие требования вызывают сопротивление. В частности, крупнейший государственный медицинский страховщик Германии Techniker Krankenkasse заявил, что страна уже переплачивает за медикаменты, особенно патентованные, и призвал законодателей к сокращению расходов, а не к их увеличению.

Аналитики предупреждают, что эскалация конфликта между фармпроизводителями и европейскими правительствами может привести к еще большему отставанию Европы в доступе к новым препаратам. По оценкам экспертов, в настоящее время инновационные лекарства появляются на европейском рынке в среднем на год позже, чем в США.

