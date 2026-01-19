США прив’язали ціни на ліки, через що Європі загрожує затримка нових препаратів

Американські фармкомпанії заявили, що розглядають можливість утримання або затримки запуску нових препаратів у Європі.

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американські фармацевтичні компанії посилюють тиск на європейські уряди, домагаючись підвищення цін на лікарські засоби. Про це повідомляє Financial Times.

Як зазначає видання, генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що укладені минулого року цінові домовленості з адміністрацією Дональда Трампа змушують компанію підвищувати ціни за межами США. За його словами, у разі вибору між зниженням цін у США до рівня європейських країн або припиненням постачання нових ліків до Європи компанія обере другий варіант.

На щорічній конференції JPMorgan з охорони здоров’я інші керівники фармкомпаній також заявили, що розглядають можливість утримання або затримки запуску нових препаратів у Європі.

У 2025 році 16 глобальних фармацевтичних корпорацій — від AstraZeneca до Genentech компанії Roche — погодилися на добровільні угоди з Білим домом, які передбачають прив’язку цін на окремі препарати у США до рівня цін у Канаді, Європі та Японії. Президент Трамп публічно заявив, що ці домовленості фактично змушують європейські країни підвищувати вартість ліків.

Водночас у Європі такі вимоги викликають опір. Зокрема, найбільший державний медичний страховик Німеччини Techniker Krankenkasse заявив, що країна вже переплачує за медикаменти, особливо патентовані, і закликав законодавців до скорочення витрат, а не їх збільшення.

Аналітики попереджають, що ескалація конфлікту між фармвиробниками та європейськими урядами може призвести до ще більшого відставання Європи у доступі до нових препаратів. За оцінками експертів, нині інноваційні ліки з’являються на європейському ринку в середньому на рік пізніше, ніж у США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.