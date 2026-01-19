Европа планирует новый военный альянс с участием Украины

«Коалиция желающих» может стать альтернативой НАТО в ответ на политику США в отношении торговых пошлин.

Страны Европы рассматривают создание нового военного альянса, который частично может включать Украину, сообщает Politico. Инициатива стала реакцией на угрозы президента США Дональда Трампа ввести жесткие торговые пошлины против стран, которые будут пытаться помешать его контролю над Гренландией.

По данным издания, отсутствие кардинального изменения курса Вашингтона заставляет европейские государства все активнее искать собственные механизмы безопасности. Украина, как наиболее милитаризованная страна региона с развитой индустрией беспилотников и боевым опытом, может играть в этом альянсе ключевую роль.

Неформальная сеть сотрудничества между европейскими лидерами получила название «Вашингтонская группа». В нее входят премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Участники регулярно поддерживают контакт через онлайн-встречи, личные переговоры и неформальные каналы, включая мессенджеры.

Инициатива изначально была сосредоточена на поддержке Украины, однако со временем превратилась в тесную сеть обмена информацией и координации действий между ключевыми политическими фигурами европейских столиц. Регулярное участие президента Украины Владимира Зеленского в переписке и дискуссиях добавляет стратегической ценности коалиции, объединяющей военный потенциал Франции, Германии, Польши и Великобритании, включая ядерные и неядерные государства.

Как отмечает Politico, новый альянс может стать важным элементом европейской безопасности, который позволит быстро реагировать на внешние угрозы и усиливает позиции континента в глобальном балансе сил.

