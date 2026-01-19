  1. У світі
Європа планує новий військовий альянс за участю України

20:44, 19 січня 2026
«Коаліція охочих» може стати альтернативою НАТО у відповідь на політику США щодо торговельних мит.
Європа планує новий військовий альянс за участю України
Фото: armyinform
Країни Європи розглядають створення нового військового альянсу, який частково може включати Україну, повідомляє Politico. Ініціатива стала реакцією на погрози президента США Дональда Трампа запровадити жорсткі торговельні мита проти країн, що намагатимуться перешкодити його контролю над Гренландією.

За даними видання, відсутність кардинальної зміни курсу Вашингтона змушує європейські держави дедалі активніше шукати власні механізми безпеки. Україна, як найбільш мілітаризована країна регіону з розвиненою індустрією безпілотників та бойовим досвідом, може відігравати у цьому альянсі ключову роль.

Неформальна мережа співпраці між європейськими лідерами отримала назву «Вашингтонська група». До неї входять прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Учасники регулярно підтримують контакт через онлайн-зустрічі, особисті переговори та неформальні канали, включно з месенджерами.

Ініціатива спочатку зосереджувалася на підтримці України, однак з часом перетворилася на тісну мережу обміну інформацією та координації дій між ключовими політичними фігурами європейських столиць. Регулярна участь президента України Володимира Зеленського у листуванні та дискусіях додає стратегічної цінності коаліції, що поєднує військовий потенціал Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії, включно з ядерними та неядерними державами.

Як зазначає Politico, новий альянс може стати важливим елементом європейської безпеки, який дозволить швидко реагувати на зовнішні загрози та посилює позиції континенту у глобальному балансі сил.

