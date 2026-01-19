Польша привязала соцвыплаты для украинцев к работе – Сенат принял закон

Закон продлевает легальное пребывание украинских беженцев и связывает социальные выплаты с профессиональной активностью.

Фото: Depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сенат Польши принял законопроект об иностранцах и помощи гражданам Украины без внесения поправок. «За» проголосовали 57 сенаторов, «против» – 32, ни один из сенаторов не воздержался. Закон продлевает легальность пребывания в Польше граждан Украины, бежавших от войны, а также предусматривает привязку социальных выплат, в частности программы «800+», к профессиональной активности. Об этом сообщает Польское радио.

Нормы документа были подготовлены после того, как президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на предыдущую редакцию закона.

Во время работы в Сенате были отклонены поправки, поданные партией «Право и справедливость». В частности, они предлагали предоставлять польское гражданство только после десяти лет непрерывного и легального пребывания в стране вместо действующих трех лет. Другая поправка касалась введения наказания за пропаганду бандеровской идеологии.

После принятия в Сенате закон будет передан на подпись президенту Польши.

Заместитель министра внутренних дел Мацей Дущик выразил надежду, что президент подпишет закон в нынешней редакции. По его словам, правительство и президент согласны с целями документа, в частности в части здравоохранения, легальности пребывания, доступа к рынку труда и ограничения семейных выплат. В то же время, как отметил Дущик, дискуссия касается механизмов реализации этих положений, чтобы они работали эффективно. Он подчеркнул, что предложенный проект охватывает всех иностранцев, а не только граждан Украины.

Условия получения социальной помощи

Закон усиливает контроль за предоставлением социальной помощи иностранцам. Право на получение выплат будет связано с профессиональной активностью, а также с обучением детей в польской школе. Исключения предусмотрены, в частности, для родителей детей с инвалидностью.

Ограничения в сфере здравоохранения

Документ также вводит ограничения на возможность пользования медицинскими услугами для взрослых граждан Украины. Речь идет об участии в медицинских и лекарственных программах, лечебной реабилитации и стоматологическом лечении.

Продление легального пребывания

В соответствии с принятым законом, действующие нормы относительно легальности пребывания украинских военных беженцев в Польше будут продлены до 4 марта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.