Польща прив’язала соцвиплати для українців до роботи – Сенат ухвалив закон

17:44, 19 січня 2026
Закон подовжує легальне перебування українських біженців та пов’язує соціальні виплати з професійною активністю.
Фото: Depositphotos
Сенат Польщі ухвалив законопроєкт про іноземців і допомогу громадянам України без внесення поправок. «За» проголосували 57 сенаторів, «проти» — 32, жоден із сенаторів не утримався. Закон подовжує легальність перебування в Польщі громадян України, які втекли від війни, а також передбачає прив’язку соціальних виплат, зокрема програми «800+», до професійної активності. Про це повідомляє Польське радіо.

Норми документа були підготовлені після того, як президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на попередню редакцію закону.

Під час роботи в Сенаті були відхилені поправки, подані партією «Право і справедливість». Зокрема, вони пропонували надавати польське громадянство лише після десяти років безперервного і легального перебування в країні замість чинних трьох років. Інша поправка стосувалася запровадження покарання за пропагування бандерівської ідеології.

Після ухвалення в Сенаті закон буде передано на підпис президенту Польщі.

Заступник міністра внутрішніх справ Мацей Дущик висловив сподівання, що президент підпише закон у нинішній редакції. За його словами, уряд і президент погоджуються щодо цілей документа, зокрема в частині охорони здоров’я, легальності перебування, доступу до ринку праці та обмеження сімейних виплат. Водночас, як зазначив Дущик, дискусія стосується механізмів реалізації цих положень, аби вони працювали ефективно. Він наголосив, що запропонований проєкт охоплює всіх іноземців, а не лише громадян України.

Умови отримання соціальної допомоги

Закон посилює контроль за наданням соціальної допомоги іноземцям. Право на отримання виплат буде пов’язане з професійною активністю, а також із навчанням дітей у польській школі. Винятки передбачені, зокрема, для батьків дітей з інвалідністю.

Обмеження у сфері охорони здоров’я

Документ також запроваджує обмеження щодо можливості користування медичними послугами для дорослих громадян України. Йдеться про участь у медичних і лікарських програмах, лікувальну реабілітацію та стоматологічне лікування.

Продовження легального перебування

Відповідно до ухваленого закону, чинні норми щодо легальності перебування українських воєнних біженців у Польщі будуть продовжені до 4 березня.

