Президент Болгарии Румен Радев объявил об отставке

Румен Радев заявил о решении покинуть пост главы государства и подать в отставку.

Президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке. Его заявление опубликовало болгарское издание «Факты».

Президент может подать в отставку в Конституционный суд. В этом случае вице-президент занимает его место и остается в должности до конца срока полномочий. Пост вице-президента Болгарии занимает Илияна Йотова.

«Завтра я подам в отставку с поста президента Республики Болгария. Хочу отметить, что за эти 9 лет президент и вице-президент показали, что мы можем работать эффективно и слаженно, объединенные общей целью. Я убежден, что Илиана Йотова будет достойным главой государства», — сказал Радев.

