Президент Болгарії Румен Радєв оголосив про відставку

Румен Радєв заявив про рішення залишити посаду глави держави та подати у відставку.

Президент Болгарії Румен Радєв оголосив про свою відставку. Його заяву опублікувало болгарське видання «Факти».

Президент може подати у відставку до Конституційного суду. У такому разі віцепрезидент обіймає його місце та залишається на посаді до завершення строку повноважень. Посаду віцепрезидента Болгарії обіймає Іліяна Йотова.

«Завтра я подам у відставку з посади президента Республіки Болгарія. Хочу зазначити, що за ці 9 років президент і віцепрезидент показали, що ми можемо працювати ефективно і злагоджено, об'єднані спільною метою. Я переконаний, що Іліяна Йотова буде гідним главою держави», — сказав Радев.

