Грэмми-2026: стали известны имена победителей премии
В ночь на 2 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 68-я церемония музыкальной премии «Грэмми-2026», на которой отметили лучшие композиции, альбомы и дуэты в различных жанрах.
Триумфатором на этот раз стал американский рэпер Кендрик Ламар. Артист забрал сразу пять наград в разных номинациях. Однако награду за лучшую песню года получила Билли Айлиш. Фильм «Wicked: Чародейка. Часть 2», полностью проигнорированный «Оскаром», получил награду за лучший дуэт.
Список победителей «Грэмми-2026»
Лучший запись года — Kendrick Lamar With SZA — «Luther»
Лучший альбом года — Bad Bunny — «Debí Tirar Más Fotos»
Лучшая песня года — «Wildflower» — Billie Eilish O’Connell and Finneas O’Connell
Лучшее поп-исполнение дуэта/группы — Синтия Эриво и Ариана Гранде — «Defying Gravity»
Лучший вокальный поп-альбом — Леди Гага — «Mayhem»
Лучший новый артист — Оливия Дин
Лучшая денс-поп запись — Леди Гага — «Abracadabra»
Лучший альбом танцевальной/электронной музыки — FKA twigs — «Eusexua»
Лучший альбом разговорного жанра — Mad Skillz — «Words For Days Vol. 1»
Лучший традиционный поп-альбом — Laufey — «A Matter Of Time»
Лучший рок-альбом — Turnstile — «Never Enough»
Лучшее рок-исполнение — Yungblud — «Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)»
Лучшее рэп-исполнение — Chains & Whips (ft Kendrick Lamar & Pharrell Williams) — «Clipse»
Лучшая рэп-песня — Kendrick Lamar — «tv off»
Лучший рэп-альбом — Kendrick Lamar — «GNX»
Лучший джазовый альбом — Samara Joy — «Portrait»
Лучшее мировое музыкальное исполнение — Bad Bunny — «EoO»
Лучшее R&B-исполнение — Kehlani — «Folded»
Лучшее традиционное R&B-исполнение — Leon Thomas — «VIBES DON'T LIE»
Лучшее поп-сольное исполнение — Лола Янг — «Messy»
Лучший R&B-альбом — Леон Томас — «Mutt»
Лучшее музыкальное видео — Doechii — «Anxiety»
Лучшее исполнение в стиле метал — Turnstile — «Birds»
Лучшая рок-песня — Nine Inch Nails — «As Alive As You Need Me To Be»
Лучшая обложка альбома — Tyler, the Creator — «Chromakopia»
Лучшее альтернативное музыкальное исполнение — The Cure — «Alone»
Лучшее исполнение мелодичного рэпа — Kendrick Lamar With SZA — «luther»
Лучшая песня, написанная для визуальных медиа — Golden — «Huntr/x»
Лучший автор песен года — Эми Аллен
Лучший продюсер года — Cirkut
Лучшее оркестровое исполнение — Андрис Нельсонс, дирижер (Бостонский симфонический оркестр) — «Messiaen: Turangalîla-Symphonie»
Лучший классический сольный вокальный альбом — Телеман: Ино — «Опера «Арии для сопрано».
Лучший неклассический ремикс — Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein) — «Abracadabra» — Gesaffelstein Remix
Специальная награда Global Impact Award — Фаррелл Уильямс.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.