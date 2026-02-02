Грэмми-2026: стали известны имена победителей премии

Объявили победителей музыкальной премии «Грэмми-2026».

В ночь на 2 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 68-я церемония музыкальной премии «Грэмми-2026», на которой отметили лучшие композиции, альбомы и дуэты в различных жанрах.

Триумфатором на этот раз стал американский рэпер Кендрик Ламар. Артист забрал сразу пять наград в разных номинациях. Однако награду за лучшую песню года получила Билли Айлиш. Фильм «Wicked: Чародейка. Часть 2», полностью проигнорированный «Оскаром», получил награду за лучший дуэт.

Список победителей «Грэмми-2026»

Лучший запись года — Kendrick Lamar With SZA — «Luther»

Лучший альбом года — Bad Bunny — «Debí Tirar Más Fotos»

Лучшая песня года — «Wildflower» — Billie Eilish O’Connell and Finneas O’Connell

Лучшее поп-исполнение дуэта/группы — Синтия Эриво и Ариана Гранде — «Defying Gravity»

Лучший вокальный поп-альбом — Леди Гага — «Mayhem»

Лучший новый артист — Оливия Дин

Лучшая денс-поп запись — Леди Гага — «Abracadabra»

Лучший альбом танцевальной/электронной музыки — FKA twigs — «Eusexua»

Лучший альбом разговорного жанра — Mad Skillz — «Words For Days Vol. 1»

Лучший традиционный поп-альбом — Laufey — «A Matter Of Time»

Лучший рок-альбом — Turnstile — «Never Enough»

Лучшее рок-исполнение — Yungblud — «Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)»

Лучшее рэп-исполнение — Chains & Whips (ft Kendrick Lamar & Pharrell Williams) — «Clipse»

Лучшая рэп-песня — Kendrick Lamar — «tv off»

Лучший рэп-альбом — Kendrick Lamar — «GNX»

Лучший джазовый альбом — Samara Joy — «Portrait»

Лучшее мировое музыкальное исполнение — Bad Bunny — «EoO»

Лучшее R&B-исполнение — Kehlani — «Folded»

Лучшее традиционное R&B-исполнение — Leon Thomas — «VIBES DON'T LIE»

Лучшее поп-сольное исполнение — Лола Янг — «Messy»

Лучший R&B-альбом — Леон Томас — «Mutt»

Лучшее музыкальное видео — Doechii — «Anxiety»

Лучшее исполнение в стиле метал — Turnstile — «Birds»

Лучшая рок-песня — Nine Inch Nails — «As Alive As You Need Me To Be»

Лучшая обложка альбома — Tyler, the Creator — «Chromakopia»

Лучшее альтернативное музыкальное исполнение — The Cure — «Alone»

Лучшее исполнение мелодичного рэпа — Kendrick Lamar With SZA — «luther»

Лучшая песня, написанная для визуальных медиа — Golden — «Huntr/x»

Лучший автор песен года — Эми Аллен

Лучший продюсер года — Cirkut

Лучшее оркестровое исполнение — Андрис Нельсонс, дирижер (Бостонский симфонический оркестр) — «Messiaen: Turangalîla-Symphonie»

Лучший классический сольный вокальный альбом — Телеман: Ино — «Опера «Арии для сопрано».

Лучший неклассический ремикс — Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein) — «Abracadabra» — Gesaffelstein Remix

Специальная награда Global Impact Award — Фаррелл Уильямс.

