Греммі-2026: стали відомі імена переможців премії

Оголосили переможців музичної премії «Греммі-2026».

Фото: grammy.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 2 лютого в Лос-Анджелесі відбулася 68-та церемонія музичної премії «Греммі-2026», на якій відзначали найкращі композиції, альбоми та дуети в різних жанрах.

Тріумфатором цього разу став американський репер Кендрік Ламар. Артист забрав одразу п'ять нагород у різних номінаціях. Однак нагороду за найкращу пісню року здобула Біллі Айшліш. Фільм «Wicked: Чародійка. Частина 2», повністю проігнорований «Оскаром», отримав нагороду за найкращий дует.

Список переможців «Греммі-2026»

Найкращий запис року - Kendrick Lamar With SZA - «Luther»

Найкращий альбом року - Bad Bunny - «Debí Tirar Más Fotos»

Накраща пісня року - «Wildflower» - Billie Eilish O’Connell and Finneas O’Connell

Найкраще поп-виконанння дуету/гурту - Синтія Еріво та Аріана Гранде – «Defying Gravity»

Найкращий вокальний поп-альбом - Леді Гага – «Mayhem»

Найкращий новий артист - Олівія Дін

Найкращий денс-поп запис - Леді Гага – «Abracadabra»

Найкращий альбом танцювальної/електронної музики - FKA twigs – «Eusexua»

Найкращий альбом розмовного жанру - Mad Skillz – «Words For Days Vol. 1»

Найкращий традиційний поп-альбом - Laufey – «A Matter Of Time»

Найкращий рок-альбом - Turnstile – «Never Enough»

Найкраще рок-виконання - Yungblud – «Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)»

Найкраще реп-виконання - Chains & Whips (ft Kendrick Lamar & Pharrell Williams) - «Clipse»

Найкраща реп-пісня - Kendrick Lamar – «tv off»

Найкращий реп-альбом - Kendrick Lamar – «GNX»

Найкращий джазовий альбом - Samara Joy – «Portrait»

Найкраще світове музичне виконання - Bad Bunny – «EoO»

Найкраще R&B виконання - Kehlani – «Folded»

Найкраще традиційне R&B виконання - Leon Thomas – «VIBES DON'T LIE»

Найкраще поп-сольне виконання - Лола Янг – «Messy»

Найкращий R&B альбом - Леон Томас – «Mutt»

Найкраще музичне відео - Doechii – «Anxiety»

Найкраще виконання в стилі метал - Turnstile – «Birds»

Найкраща рок-пісня - Nine Inch Nails – «As Alive As You Need Me To Be»

Найкраща обкладинка альбому - Tyler, the Creator – «Chromakopia»

Найкраще альтернативне музичне виконання - The Cure – «Alone»

Найкраще виконання мелодійного репу - Kendrick Lamar With SZA – «luther»

Найкраща пісня, написана для візуальних медіа - Golden - «Huntr/x»

Найкращий автор пісень року - Емі Аллен

Найкращий продюсер року - Cirkut

Найкраще оркестрове виконання - Андріс Нельсон, диригент (Бостонський симфонічний оркестр) – «Messiaen: Turangalîla-Symphonie»

Найкращий класичний сольний вокальний альбом - Телеман: Іно – «Опера «Арії для сопрано»

Найкращий некласичний ремікс - Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein) – «Abracadabra» – Gesaffelstein Remix

Спеціальна нагорода Global Impact Award - Фарелл Вільямс.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.