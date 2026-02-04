  1. В мире
Встреча в Абу-Даби: Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с Украиной и РФ

08:17, 4 февраля 2026
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер присоединятся к трехсторонним переговорам Украины, США и РФ, которые состоятся 4–5 февраля в Абу-Даби.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер присоединятся к трехсторонним переговорам с участием Украины и России, которые будут проходить в Абу-Даби 4-5 февраля. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Специальный посланник Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в Абу-Даби для очередного раунда трехсторонних переговоров", – сказала Левитт во время общения с журналистами.

По ее словам, трехсторонние переговоры, состоявшиеся 23-24 января, являются "историческими по своей природе".

"Никогда раньше эти три наших страны по-настоящему не могли сесть за стол переговоров, чтобы продвинуть дело в мир", — сказала она.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация по завершении переговоров в Абу-Даби выйдет с ним на прямую связь. По его словам, ключевой задачей остается поиск диалога, однако уступок, противоречащих интересам Украины, не будет.

Также Зеленский озвучил состав украинской делегации.

США рф Украина переговоры

